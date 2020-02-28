Эксперты дали советы тем, кто уже находится в Италии или только собирается туда

Италия оказалась третьей страной в мире по количеству заболевших китайским коронавирусом. Местные власти дали советы тем, кто в настоящее время путешествует по этой стране или планирует приехать на Апеннинский полуостров в ближайшее время, пишет turizm.ru со ссылкой на The Local.

Вспышка коронавируса в некоторых районах Италии вызывает серьезное беспокойство среди путешественников. В связи с этим итальянское правительство опубликовало рекомендации, направленные на снижение риска заражения вирусом. Во многом они совпадают с советами, актуальными во время сезонного обострения гриппа и предполагают соблюдение основных мер предосторожности.

Во-первых, необходимо тщательно и как можно чаще мыть руки, особенно после кашля и чихания или перед едой. Во-вторых, специалисты просят не касаться области глаз, носа и рта, тем более немытыми руками, и прикрывать нос и рот при кашле или чихании. Кроме того, туристам советуют избегать тесного контакта с людьми с симптомами респираторного заболевания, очищать поверхности с помощью дезинфицирующих средств на основе спирта или хлора и носить маску при подозрении на болезнь или при общении с теми, кто болен. Строго рекомендуется не принимать никаких антибиотиков или противовирусных препаратов, если они не были назначены врачом.

Специалисты предупреждают туристов о районах Италии, посещения которых следует избегать во время поездок. В частности, ограничения касаются 11 небольших городов на севере страны, в основном в северо-западной части Ломбардии. В их числе Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Казальпустерленго, Фомбьо, Малео, Сомалья, Бертонико, Терранова-дей-Пассерини, Кастельгерундо и Сан-Фиоран. "Красной зоной" также объявлен город Во-Эуганео в регионе Венето. Местному населению предписано получать специальное разрешение на выезд. Любой, кто въезжает не территорию перечисленных городов, рискует остаться здесь на нескольких недель.

Особые инструкции власти дали тем, у кого появились симптомы заболевания коронавирусом. Если во время поездки в Италии в течение 14 дней у человека поднимается температура, появляется кашель или затрудняется дыхание, ему необходимо немедленно обратиться к врачу, не подвергая опасности других людей. Эксперты настоятельно просят в таком случае не ходить самостоятельно в больницу, а позвонить на правительственную горячую линию по телефону 1500 (в Италии) для получения экстренной помощи на английском, итальянском или китайском языках. Для этих же целей созданы и несколько региональных информационных линий. Если симптомы коронавируса проявились после поездки, необходимо вызвать врача и сообщить ему о недавнем пребывании в Италии. Избегать дальнейших путешествий или контактов с окружающими необходимо до получения результатов тестирования на вирус, — предупреждают итальянские власти.