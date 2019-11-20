Эксперты рекомендуют: как надо садиться в самолет

Посадка в самолет почти всегда - стресс. Неразбериха, толкотня в проходе, хаос, - все это нервирует и пассажиров, и экипаж. Как избежать неудобств?

Картина знакома всем, кто хоть раз летал на самолете: вы уже вошли в салон, но дальше движения нет. Кто-то никак не справится с чемоданом, пытаясь втиснуть его в багажный отсек над креслами, кто-то не разберется с тем, где он сидит, кто-то встает, закрывая проход, чтобы пассажир, сидящий в том же ряду, но у окна, мог сесть на свое место... А стюардессы торопят: садитесь побыстрее, кладите багаж под сиденье, освободите проход...

Нервничают все: пассажиры, экипаж, наземные службы. Время, которое самолет проводит на земле, дорого, любая задержка стоит немалых денег и ломает диспетчерское расписание.

Над тем, как ускорить посадку в самолет, уже несколько лет ломают голову специалисты по авиаперевозкам, математики и психологи. Сейчас как будто найден оптимальный вариант. Во всяком случае, так решили в немецкой авиакомпании Lufthansa и ее дочерних Austrian Airlines и Swissair, где переходят на новую систему - пока на рейсах внутри Европы. Похоже, что за ними скоро последуют другие авиаперевозчики.

Впрочем, немцы здесь не первые. Некоторые американские авиакомпании, в частности, United, а также нидерландская KLM и - на некоторых рейсах - British Airways уже перешли на новую методику посадки в самолет, на которую сейчас переходит Lufthansa, и вполне довольны. У нее даже есть свое название - Wilma, сокращение от "Window-Middle-Aisle", то есть "окно-середина-проход".