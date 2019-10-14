Эксперты выяснили, в каких странах летают самые старые и небезопасные самолеты

Авиаэксперты назвали самые небезопасные авиакомпании мира. В их числе оказались перевозчики из Непала, Бангладеша и Таиланда. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Buying Business Travel.

Аналитики специализированного сайта Airlineratings оценили безопасность 250 авиакомпаний мира и каждой из них присудили звезды. Чем больше их, тем безопаснее перевозчик. Чтобы получить максимальную оценку, компаниям необходимо было иметь подтверждённый сертификат IOSA Международной ассоциации воздушного транспорта и разрешения на полеты в европейском и американском воздушном пространстве, не иметь происшествий с человеческими жертвами за последние 10 лет, не использовать самолеты, построенные до 1990 года, и соответствовать всем требованиям безопасности Международной организации гражданской авиации.

В итоге, больше всего за собственные жизни должны переживать пассажиры авиакомпании Nepal Airlines (Непал), получившей в рейтинге безопасности всего 1 звезду. Двумя звездами ограничились успехи таких перевозчиков, как US-Bangla Airlines из Бангладеша, Blue Wing из Суринама и Airlines PNG из Папуа-Новая Гвинея. Все перечисленные компании "отметились" за последние 10 лет с авиаинцидентами, в которых, увы, погибли пассажиры. Кроме того, их флот не может похвастаться свежестью и новизной. В числе потенциально опасных также оказались Kam Air (Афганистан), Iraqi Airways (Ирак), Ariana Afghan Airlines (Афганистан) и две тайских авиакомпании Nok Air и AirAsia Thailand.

Среди российских перевозчиков максимальное количество звезд, а значит и наивысшую оценку безопасности, получили S7, "Якутия", "Россия", "Уральские авиалинии", "Нордавиа" и "Победа". У "Аэрофлота" и Utair — на одну звезду меньше. Причины понятны — это произошедшие с их самолётами авиакатастрофы.

В январе 2019 года Германский центр оценки данных авиакатастроф пассажирской авиации JACDEC назвал финскую авиакомпанию Finnair самой безопасной в мире. Этот перевозчик в 2018 году имел наименьшее количество несчастных случаев, происшествий и травм пассажиров. Согласно данным, у финской компании не было крупных аварий с 1960-х годов, включая тестовые полеты и периоды технического обслуживания. Среди самых безопасных авиакомпаний также были названы сингапурская авиакомпания Scoot Tigerair, норвежский лоукостер Norwegian Air Shuttle, Emirates из ОАЭ, испанская Air Europa, голландский лоукостер Transavia, арабский Etihad Airways, Virgin Atlantic Airways из Британии, нидерландская KLM и австралийский лоукостер Jetstar Airways.