Елочные рекорды. ТОП-5 самых дорогих елок в мире

Эксперты Finances Online назвали самые дорогие новогодние елки в истории. В их число вошли, например, украшенное драгоценностями и дорогостоящими часами дерево в Абу-Даби и полностью золотая елка с героями мультфильмов Диснея.

До Нового года остается чуть больше месяца, и в преддверии этого праздника издание Finances Online составило топ самых дорогих новогодних елок, стоимость которых бьет все мыслимые и немыслимые рекорды, пишет портал turizm.ru.

Самым дорогим новогодним и рождественским атрибутом в истории считается лесная красавица, которую в 2010 году установили в роскошном отеле Emirates Palace Hotel в Абу-Даби (на главной фото). Фактическая стоимость самой конструкции, пишет портал turizm.ru, составляла всего несколько тысяч долларов, но ее украшения довели ценник до 11,4 млн долларов, что превышает суммарную стоимость всех елок, попавших в рейтинг. На ее ветках вместо елочных игрушек были размещены алмазы, золото, жемчуг, сапфиры и изумруды. Кроме того, на елку поместили дорогие часы, ожерелья и браслеты.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Второе место занимает новогодняя елка в ювелирном магазине Ginza Tanaka в Токио. Она была полностью выполнена из золота и стоила около 4,27 млн долларов. Впервые на суд зрителей ювелирное творение представили в 2011 году. Елка высотой 2,4 метра была посвящена вселенной Дисней и содержала фигурки 50 известных персонажей мультфильмов.

View this post on Instagram A post shared by Ken Ching (@kenching01) on Dec 21, 2013 at 3:10am PST

На третьей строчке рейтинга оказалась рождественская елка 2010 года, встречавшая пассажиров аэропорта в Гонконге. Творение компании Swarovski было выполнено из 20 миллионов кристаллов золота и серебра, которые довели стоимость новогоднего атрибута до 1,8 млн долларов. Столько же стоила елка в одном из универмагов Takashimaya в Японии в 2008 году. Однако высота этой красавицы была всего 40 см. Ее изготовили из лепестков роз, украшенных алмазами австралийского и африканского происхождения.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Замыкает пятерку лидеров еще одна новогодняя красавица от ювелиров из Ginza Tanaka. Десятиметровая елка появилась в 2016 году в честь 90-летия магазина. Она представляла собой драгоценный каркас, обмотанный тонкими нитями из чистого 24-каратного золота. Цена составила 1,8 млн долларов.