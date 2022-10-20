"English, Do you speak it?" Лучшие страны в Европе, куда можно переехать, зная лишь английский язык

Переезд в другую страну чаще всего сопровождается необходимостью учить язык того государства, в котором вы решили обосноваться. И хорошо, если государственным языком в нем является английский, который большинство из нас учили в школе. Но что делать там, где говорят на других языках? Надеяться на то, что английский там тоже учили!

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Если вы говорите по-английски и планируете переехать в какую-то из европейских стран, возможно, вы захотите найти страну, где вас, скорее всего, поймут с самого начала. И хотя изучение местного языка вашего нового дома должно быть приоритетом, это потребует времени. И пока вы будете осваивать времена глаголов и артикли, вам будет гораздо проще жить, понимая, что, при необходимости, вас всегда смогут понять, если вы обратитесь за помощью на английском языке.

В некоторых европейских странах английский язык настолько широко распространен, что знание местного языка вам потребуется лишь для того, чтобы подать заявление на постоянный вид на жительство или на получение гражданства этой страны. Что, кстати, далеко не всегда является необходимым условием.

Какие европейские страны являются лучшими для знающих английский язык?

Общеизвестно, что носители английского языка плохо изучают иностранный язык. Например, исследование, проведенное Европейской комиссией в 2020 году, показало, что 62% опрошенных британцев не говорят на втором языке. И наоборот, в Евросоюзе 56% людей могут говорить хотя бы на одном языке. А, значит, вы совершенно точно сможете найти страну, где вас поймет большинство.

В исследовании InterNations, посвященном опасениям экспатов перед переездом за границу, самым большим страхом был языковой барьер. Поэтому, если вы хотите переехать в другую европейскую страну, но беспокоитесь о языковых барьерах, мы бы рекомендовали отдать предпочтение странам, где широко распространен английский язык.

Индекс владения английским языком, опубликованный международной образовательной компанией Education First (EF), показывает, в каких странах Европы лучше всего говорят по-английски. EF сопоставила результаты тестов по английскому языку двух миллионов человек по всему миру, в том числе из 35 европейских стран, чтобы составить свою классификацию. Максимум баллов, которые страна могла получить в рейтинге – 800. Что же получилось в итоге?

Лучше всего владеют английским языком в странах Северной Европы

Европейские страны заняли девять мест в первой десятке (среди них затесался лишь Сингапур – четвертое место) отчета компании Education First. Причем доминировали среди них страны Северной Европы, к которым, согласно классификации ООН, относятся Ирландия, Великобритания, Норвегия, Исландия, Дания, Швеция, Финляндия, а с 2017 года еще и Литва, Латвия и Эстония.

Но вернемся к списку. На десятом месте по знанию английского языка в стране оказалась Хорватия, на девятом и восьмом – Финляндия и Швеция. Другие страны Северной Европы – Норвегия и Дания – заняли пятое и третье место.

На седьмом месте оказалась Португалия, на шестом – Бельгия. На втором месте – Австрия, набравшая 641 балл из 800 возможных. Ну а первое место заняли Нидерланды (663 балла), где от 91 до 93 процентов голландцев утверждают, что они смогут поддержать разговор на английском языке.

Из стран Евросоюза на самом низком месте оказалась Италия, поэтому, если вы хотите переехать туда, стоит заранее подумать о языковых курсах.

Какие европейские страны требуют знания языка для получения вида на жительство?

Если изучение иностранного языка дается вам с трудом, то обратите внимание на те страны, которые требуют его даже для получения вида на жительство. Так, например, Германия требует знания языка не только для получения гражданства, но и для оформления ПМЖ. Действующие правила требуют владения немецким языком на уровне B1 Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (CEFR).

В Норвегии временный вид на жительство не требует знания языка, но если вы хотите оформить в стране ПМЖ, то язык – в определенном объеме – вам нужно будет знать.

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В зависимости от ваших обстоятельств вам может потребоваться пройти 250-550 часов уроков норвежского языка и курс общественных наук. В некоторых случаях вместо всего этого вам достаточно будет доказать, что вы сдали тест по норвежскому языку на уровне A2.

Для постоянного проживания в Швейцарии также требуется знание одного из ее языков (немецкого, французского или итальянского) на уровне A2 для устной речи и A1 для письменной речи.

И Франция, и Швеция в настоящее время рассматривают возможность введения языковых требований для долгосрочного или постоянного вида на жительство.

В каких европейских странах самые низкие языковые требования?

Многие страны не требуют знания языка для получения вида на жительство, он нужен только в том случае, если вы собираетесь подавать на гражданство этой страны.

Испания, например, требует только квалификации A2 DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) для получения гражданства. Аналогичные требования выдвигает Португалия – желающим получить гражданство этой страны придется сдавать экзамен на категорию A2 CEFR. А чтобы подать на гражданство в Италии или Франции, вам понадобится знание языка на уровне B1.