Эпические виды, Скала и обезьяны: Зачем вам стоит ехать в Гибралтар этим летом

При посещении Гибралтара возникает ощущение, что вы находитесь в солнечной версии Великобритании. Его красные телефонные будки и почтовые ящики, а также филиалы популярного супермаркета Marks & Spencer и ресторана Pizza Express позволяют британцам чувствовать себя как дома – несмотря на то, что Гибралтар находится на юге Испании.

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"Гиб", как его называют некоторые местные жители, уже более трех столетий является заморской территорией Великобритании. И самое важное, что отличает его от Туманного Альбиона – это погода. Весной температура воздуха в Гибралтаре держится на уровне 20 градусов, а летом достигает еще более высоких температур (не переходя при этом отметку в 30 градусов), что делает его идеальным местом для того, чтобы загореть, но не перегреться.

Чем лучше всего заняться в Гибралтаре?

Прилет в аэропорт Гибралтара задает тон всей поездке. Помимо того, что приземление самолета в аэропорту Гибралтара само по себе является уникальным опытом, ваше прибытие на заморскую территорию Великобритании буквально остановит движение (нет, серьезно).

Foto: Imago/Scanpix/LETA

Главная дорога на полуостров пересекает взлетно-посадочную полосу, поэтому автомобилям и пешеходам часто приходится ждать, пока самолеты приземлятся или взлетят, прежде чем они смогут перебраться на другую сторону. Но в Гибралтар прилетают не только за этим. И вот чем здесь можно заняться еще.

Поднимитесь по канатной дороге на вершину Скалы

Первым пунктом любой поездки в Гибралтар должно быть посещение канатной дороги на вершину Скалы.

Подъем на вершину занимает шесть минут, а виды трех стран и двух континентов, открывающиеся с террас на верхней станции, стоят того, чтобы подняться. Помимо анклава внизу и окрестностей Коста-Дель-Соль в Испании, вы можете посмотреть через Гибралтарский пролив на Марокко.

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Верхняя станция также является одним из мест обитания знаменитых жителей скалы – берберийских макак. К туристам макаки привычные, но кормить их точно не следует – могут напасть и попытаться отобрать не только еду, но и все, что плохо лежит. Поэтому лучше прятать все в сумки-рюкзаки и не провоцировать животных.

Пообщайтесь с макаками в "Логове обезьян" (Apes Den)

Говорят, что, когда макаки, которые, как считается, были завезены сюда из Северной Африки много веков назад, исчезнут – британцы покинут Гибралтар. Однако пока волосатые обитатели вершины скалы никуда не спешат.

Foto: Reuters/Scanpix

Одно из лучших мест для наблюдения за наполовину ручными макаками-маготами – "Логово обезьян", природный заповедник на средней станции Скалы (правда, эта остановка канатной дороги работает только сезонно).

Отправляйтесь на Точку Европы

На звание самого южного места в Европе претендует небольшой испанский остров Исла-де-лас-Паломас, расположенный неподалеку от города Тарифа. Но пусть это не отпугнет вас от посещения оконечности гибралтарского полуострова, которую местные жители называют Точкой Европы (Europa Point).

Foto: Imago/Scanpix/LETA

С этой точки обзора, расположенной рядом с маяком Тринити, вы можете наблюдать, как корабли выходят из Средиземного моря в Атлантический океан, или смотреть на горизонт и Северную Африку за горизонтом.

На Точке Европы также нашлось место для двух самых важных религиозных объектов Гибралтара: мечети Ибрагим-аль-Ибрагим и римско-католического храма Богоматери Европы.

Исследуйте осадные туннели в глубине Скалы

Внутри самой выдающейся достопримечательности полуострова скрыто множество ходов, залов и складских помещений, представляющие собой самый настоящий маленький город. Первые туннели были прорыты еще в конце 1700-х годов во время Великой осады, начатой испанскими и французскими войсками, а во время Второй мировой войны к ним добавились дополнительные туннели.

Foto: Reuters/Scanpix

Запутанные и вызывающие у некоторых боязнь замкнутого пространства туннели обязательны к посещению, но захватите удобную обувь: подъем обратно на поверхность будет нелегким.

Отдохните и подзарядитесь на площади Казематов

После напряженного дня, проведенного на крутых холмах и ступенях полуострова, хочется отдохнуть и подкрепиться. Учитывая климат, культура кафе является важной частью жизни на полуострове, а ее эпицентром, пожалуй, является площадь Казематов, самая большая площадь Гибралтара.

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Свое название площадь получила от британской казармы, занимавшей большую часть площади, а окружающие ее здания, которые сейчас заняты барами и кафе, когда-то были складами боеприпасов.

Сразу за Казематами начинается Ирландский город, пешеходный район за Главной улицей, где вы найдете множество мест, где можно поесть, особенно традиционные для Британии "фиш энд чипс".

Ловите лучи на пляжах Гибралтара

Площадь британского анклава составляет менее 7 км, поэтому пляжей, которые обычно ассоциируются с пиренейским побережьем, здесь немного. Тем не менее здесь есть с полдюжины мест, которые могут дать вам возможность хоть немного почувствовать, что такое типичный средиземноморский отдых.

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Восточный пляж у аэропорта – самый большой и самый популярный, поскольку большую часть дня здесь светит солнце. Уже по одной этой причине он может быть переполнен. На более скромном пляже Каталан Бэй, расположенном дальше по побережью, вы с большей вероятностью сможете пообщаться с местными жителями. Ряды домов, окрашенных в пастельные тона, и рестораны на берегу моря также привлекают сюда туристов.