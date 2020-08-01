Эпоха самолетов-гигантов Boeing 747 и Airbus A380 подошла к концу

Авиаперевозчики выводят из эксплуатации крупнейшие в мире пассажирские лайнеры - Boeing 747 и Airbus A380, а производители прекращают их выпуск. Одной из причин стала пандемия.

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Из-за пандемии коронавируса американский авиаконцерн Boeing в 2022 году прекратит производство своего легендарного самолета Jumbo Jet или Boeing 747. В среду, 29 июля, об этом сообщил глава компании Дэйв Кэлхун. Ключевым фактором, повлиявшим на такое решение, стало падение спроса на авиаперевозки из-за пандемии коронавируса, уточнили в Boeing.

Заявление Кэлхуна ознаменовало собой конец целой эпохи в авиационной индустрии. Авиалайнер Boeing 747 с характерным "горбом" на фюзеляже впервые поднялся в воздух в 1969 году. На протяжении многих лет - вплоть до появления своего конкурента Airbus A380 в 2007 году - он оставался самым крупным и вместительным дальнемагистральным самолетом в мире: в машине было более 600 пассажирских кресел.

Рынок авиаперевозок придет в себя не раньше 2024 года

Однако в последние годы для многих авиакомпаний использование самолетов-гигантов стало экономически невыгодным из-за повышенного расхода топлива. А пандемия коронавируса, ввергнувшая мировую авиацию в самый глубокий кризис в ее истории, только приблизила конец крупнейших лайнеров планеты. Из-за пандемии COVID-19 авиакомпании по всему миру резко сократили количество перелетов.

В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) прогнозируют, что мировой рынок авиаперевозок вернется на докризисный уровень не раньше 2024 года. Но даже если отрасль начнет постепенно восстанавливаться, весьма вероятно, что многие пассажиры больше не захотят летать на гигантских лайнерах вместе с сотнями других путешественников.

Qantas и British Airways отказываются от Boeing 747

На этом фоне в последние недели и месяцы от эксплуатации Boeing 747 отказываются все больше авиаперевозчиков. 22 июля свой прощальный рейс совершил последний Boeing 747 австралийской компании Qantas. Машина с бортовым номером VH-OEJ вылетела из Сиднея рейсом QF7474 в Лос-Анджелес. Над Тасмановым морем самолет "нарисовал" в небе кенгуру - в знак уважения к одному из символов Австралии и официальной эмблеме авиакомпании.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Практически одновременно об отказе от Boeing 747 объявила британская авиакомпания British Airways, которая до недавних пор являлась крупнейшим оператором лайнеров этой модели. Ранее перевозчик уже вывел из эксплуатации часть самолетов этой модели, заменив их более современными и экономнымиAirbus А350 и Boeing 787. Полностью отказаться от использования Boeing 747 компания планировала лишь к 2024 году, однако последствия пандемии коронавируса заставили ее изменить свои планы.

Стоит отметить, что Qantas и British Airways стали далеко не первыми авиаперевозчиками, принявшими решение вывести крупные воздушные судна из эксплуатации. Весной 2020 года свои Boeing 747 списали британская Virgin Atlantic и нидерландская KLM. Таким образом, на данный момент крупнейшим в мире оператором самолетов этой модели является немецкая Lufthansa: в ее парке насчитывается три десятка лайнеров Boeing 747.

Самолетами Boeing 747 будут летать только президенты США?

Стоит отметить, что Boeing 747 приносил своему производителю убытки еще задолго до пандемии. Последняя версия этой модели - 747-8 используется лишь как грузовой самолет: ее производство сократили до шести единиц в год. При этом последний заказ на пассажирский вариант самолета был сделан для нужд президента США в 2017 году. Предполагается, что даже после прекращения его производства американской администрации будут поставлены еще два "борта номер один".

В целом же в мире в активной эксплуатации осталось лишь немногим более 60 пассажирских и 244 грузовых самолета Boeing 747. Это лишь небольшая часть из около 1500 единиц этой модели, выпущенных за все годы ее существования. Между тем основной конкурент Boeing 787 - авиалайнер Airbus A380 - в скором времени также останется в прошлом. Европейский авиаконцерн Airbus прекращает выпуск своих самолетов-гигантов с 2021 года.