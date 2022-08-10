ЕС хочет снизить размер пассажирских компенсаций за опоздавшие и отмененные рейсы
Foto: EPA/Scanpix/LETA

С соответствующим предложением намерена выступить страна-председатель ЕС Чехия, сообщает Yle.

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ЕС хочет снизить размер пассажирских компенсаций за опоздавшие и отмененные рейсы.

Чехия, страна-председатель Евросоюза, хочет внести вопрос на рассмотрение государств-членов ЕС в этом году.

От нынешних выплат хотят избавиться, поскольку правила компенсации сейчас слишком запутаны, и иногда из-за опоздания рейса, обошедшегося потребителю в несколько десятков евро, перевозчик должен выплачивать компенсации в сотни евро.

Этим летом споров между потребителями и авиаперевозчиками было особенно много.

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