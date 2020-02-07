"Если родишь третьего, то выделяют участок земли". Как сейчас живут в некогда эстонском Ивангороде

100 лет назад (2 февраля 1920 года) был заключен Тартуский мирный договор, согласно которому от России к Эстонии отошли Ивангород (Яанилинн) и Печорский район. Эти земли принадлежали Эстонии до 1945 года. Корреспонденты RusDelfi и Eesti Päevaleht решили узнать: как сегодня живут люди на этой территории и хотят ли они вернуться обратно — в состав Эстонии?

Ночной Ивангород

Суббота, вечер, Ивангород. Администратор гостиницы "Тихий дворик" говорит, что в вечернее время поесть и выпить по бокалу пива можно в другой гостинице — "Витязь". Но останавливаться в "Витязе" не хочется. Во-первых, фотографии номеров на сайте гостиницы не впечатляют. Во-вторых, отзывы постояльцев в интернете — не самые хвалебные.

От "Тихого дворика" до "Витязя" пешком идти минут десять. Улица Гагарина наполнена громкой музыкой. Это из кафе "Позитив". Администратор отеля настоятельно рекомендует отказаться от такого "позитива". "Туда лучше не заходить. Ну, вы понимаете…", — предупредила она. Мы понимали.

Уже полночь. У входа в кафе "Витязь" стоят дамы с кавалерами. Курят. Внутри заведение разделено на два зала. Первый — побольше, там столы и танцпол. Второй — поменьше, в нем уместились несколько столов и детская игровая площадка.

На танцполе немноголюдно. Диджей врубает "Вояж" — песню группы "Ленинград". Публика одобряет. Основной контингент посетителей тут — люди 30-40 лет. Молодежи, лет двадцати, совсем мало.



На барной стойке объявление — карточкой платить нельзя. Пока возвращаюсь от банкомата, кухня закрывается и приходится заменять ужин пивом. Бармен говорит, что сегодня оно по акции — 175 рублей (2,5 евро). И, кстати, неплохое пиво! Название, к сожалению, не запомнил.

Начинает играть "медляк". За соседним столиком одиноко сидит молодая привлекательная девушка. Приглашаю ее на танец. Она удивляется, но приглашение принимает. Потанцевали — разошлись. А часам к двум ночи музыку выключают.

Прогулка по Ивангороду

На следующий день ко мне присоединяется фотограф Дмитрий. Договариваемся встретиться на автовокзале. Неподалеку ларек с горячим кофе. Правда, из аппарата. Как на заправочных станциях. Покупаем латте стоимостью 100 рублей (1,43 евро). Продавец Ольга соглашается на интервью. Она считает большим плюсом жизнь в приграничном с Эстонией городом. А немногим ранее она работала в самой Эстонии.

Чтобы Ивангород вошел в состав Эстонии, женщина не хотела бы.

– Можно сходить в Нарву за покупками, съездить погулять в Усть-Нарву. Я раза два в неделю хожу в Нарву, — рассказывает Ольга.

О том, что по условиям Тартуского мирного договора 1920 года Ивангород мог принадлежать Эстонской Республике, Ольга в курсе. Говорит: читала об этом. Однако, чтобы Ивангород вошел в состав Эстонии, женщина не хочет.

– Все родственники у меня в России. Я задумывалась об этом, но здесь мне роднее, — поясняет она.



Попрощавшись с Ольгой, мы с Дмитрием отправляемся осматривать окрестности.

Город небольшой. Как Палдиски. Только в Ивангороде много частных домов, которые соседствуют здесь с "панельками". В перелеске у границы валяется мусор. Понимаю, что на это последует реакция: мол, свинья везде грязь найдет. Но в Эстонии такого попросту нет. Потому непривычно. К тому же, Ивангород — приграничный город, так сказать, парадная для туристов.

Примечательно, что во время прогулки мы часто встречаем молодых девушек с детскими колясками. А еще в каждом дворе замечаем "Москвичи" непонятно каких годов выпуска. Понимаем, что находимся в России, и все же удивительно. Например, в Санкт-Петербурге — в процентном соотношении — таких автомобилей гораздо меньше.

Зарплата и недвижимость

В одном из дворов встречаем мужчину лет 50, который выгуливает собаку. Говорит, что не местный, но живет неподалеку, в деревне. По его словам, работы в Ивангороде очень мало. Есть завод по производству автомобильной электропроводки и комплектующих "Yura Corporation". Зарплата — от 13 000 рублей (примерно 190 евро) в месяц.

– Там в основном азиаты работают, — пренебрежительно бросает он и добавляет, что в лучшем случае в Ивангороде можно найти работу с зарплатой в 19 000 рублей (277 евро). По его словам, в городе спокойно и криминала нет.

На вопрос, где можно пообедать в Ивангороде, мужчина советует заглянуть в столовую, что напротив автовокзала. Там недорого, но по-домашнему. Так и поступаем.

Интерьер столовой простенький: столы да пластмассовые стулья. В дальнем углу сидят двое пограничников. Тефтели с пюре и морсом обходятся нам в 125 рублей (1,80 евро). Причем, еда действительно вкусная и "домашняя".

Foto: Дмитрий Федоткин

Подкрепившись в столовой, мы отправляемся в Ивангородский музей, в котором находится художественная галерея им. И. Я. Билибина. Перед экскурсией говорим с работницами музея. Сотрудница (лет 35-ти) сообщает, что около восьми лет прожила в Петербурге, но решила вернуться домой, так как родились дети.

По ее мнению, в Ивангороде удобно тем, что все рядом: работа, дом, детский сад, школа. "Если родишь третьего, то город дает участок земли", — делится она мыслями о социальной программе Ивангорода, запущенной новым, молодым и амбициозным главой города. При этом отмечает, что молодежь после окончании школы все же старается уехать.

А вот что касается медицины, то ивангородцы предпочитают ездить в Кингисепп, где есть в частные клиники. Поскольку в Ивангороде большие очереди к врачам-специалистам.

После музея отправляемся на местный рынок. Возле самого входа стоят трое мужчин. Играют в нарды. О жизни в Ивангороде распространяться не хотят.

– Все хорошо, — звучит лаконичный ответ.

Так же настороженно нас встречают три продавщицы. Не горят желанием распространяться о жизни в городе, но все-таки проговориваются, что эстонцы часто приезжают сюда за покупками.

В городе несколько продовольственных магазинов "Пятерочка". И если сравнивать с тем же Палдиски, то в Ивангороде куда больше услуг и специализированных магазинов, в которых продают костюмы, обувь. В том числе магазин военной одежды.

Проходя мимо одной из "Пятерочек", на витрине замечаем икру. Стало интересно: покупают ли.

– Да, покупают, — кивает продавщица. — Не залеживается

– А где у вас икра? — спрашивает покупательница, проходящая мимо нас.

– Не поверите! В холодильнике! — вскидывает брови продавщица.

Выходим. Напротив магазина небольшое кафе. Удивительно, но все столы заняты, а на свободных — табличка: "Зарезервировано". За одним из столиков восседает компания молодых людей, беседующих на эстонском языке. Всегда приятно услышать эстонскую речь в другой стране.

Из кафе мы направляемся прямиком в сторону границы. К отреставрированному на российской стороне променаду. Променад протяженностью целых 50 метров. С тем, что в Нарве, даже не сравнить. Если в Эстонии можно гулять вдоль променада, кататься на роликах или велосипеде, то тут особо не разгонишься и не погуляешь. Зато можно ловить рыбу.

"Только утки живут хорошо"

На променаде мы встречаем двух рыбаков. Одному из них — 42 года. Уверяет, что коренной житель Ивангорода. Любит рыбачить. Но отмечает, что в последнее время постоянно меняются правила выхода на лодке. Поэтому "начинает напрягать". В темное время и вовсе запрещено.

Мужчина вторит работнице музея: молодежь из города уезжает. Но зато он уверен, что работая в Ивангороде или Кигнгисеппе, можно купить двухкомнатную квартиру в хорошем панельном доме. Разумеется, в ипотеку. Квартира обойдется в 1,5 миллиона рублей (21 844 евро). Это даже дороже, чем в Нарве. При этом по 5000 рублей (73 евро) будет уходить на коммунальные платежи.

Рыбак подтверждает, что рабочих мест в городе мало. Средний уровень зарплаты составляет 20 000 рублей (288 евро), а основными рабочими местами являются магазины, погранслужба и полиция.

С сожалением он подмечает, что город не получает достаточного финансирования для ремонта и развития инфраструктуры. Город ничего не получает от ГЭС, потому что все, по его словам, уходит на питерское метро.

– Только утки у нас живут хорошо. Вон, какие задницы отъели! — иронизирует рыбак.