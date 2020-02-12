Эстонские Тарту и остров Хийумаа признаны одними из самых фотогеничных мест мира

Старейший в мире журнал фотографов-любителей Amateur Photographer составил список самых красивых мест, которые стоит посетить в наступившем году для создания невероятных фотографий, сообщает Maaleht.

Автор статьи Геофф Харрис считает, что в наши дни мы можем найти фотографии практически всех уголков мира. Фотографы побывали на всех континентах, во всех странах и городах. Однако есть очень разрекламированные места, снимками которых завалены все социальные сети, а есть такие локации, чья красота не так часто изображается на фотографиях. Поэтому Геофф Харрис составил список из 20 самых очаровательных мест на нашей планете, где еще нет толп фотографов, но где можно сделать отличный снимок.

В этот рейтинг он включил аж целых два места из Эстонии.

Во-первых, по мнению автора статьи, стоит отправиться на фотогеничный остров Хийумаа, где столько всего красивого и интересного: сосновые леса, цветочные луга, маяки, руины православной церкви, оставленная советскими войсками техника и заброшенные бункеры.

View this post on Instagram A post shared by Visit Hiiumaa (@visithiiumaa) on Jan 27, 2020 at 3:30am PST

Во-вторых, Геофф Харрис советует всем фотографам обратить внимание на Тарту, где "так много студентов, пивных заведений и интересных зданий". По его мнению, Тарту — это прекрасная альтернатива многим разрекламированным городам Восточной Европы.

View this post on Instagram A post shared by Visit Tartu (@visittartu) on Feb 5, 2020 at 11:05pm PST

Кроме того, в список самых фотогеничных мест вошли:

* Аландские острова, Финляндия

* Природный парк Камарг, южная Франция

* Кильписъярви, Финляндия

* Блаванд, Дания

* София, Болгария

* Косово

* Метеоры, Греция

* Фес, Марокко

* Бангладеш

* Мадагаскар

* Ло Мантанг, Непал

* Нинх Бинх, Вьетнам

* Намибия

* Шадек, Вьетнам

* Дхарамсала, Индия

* Национальный парк Йохо, Канада

* Луангпхабанг, Лаос

* Камакура, Япония