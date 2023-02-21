Эстонские зеркальные домики возглавили ТОП-20 самых крутых мест для отдыха в мире

Издание The New York Times составило ТОП-20 самых крутых мест для проживания. Первое место в рейтинге заняли зеркальные домики эстонской компании ÖÖD.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В статье перечислены 20 самых удивительных мест для отдыха в мире. Первое место заняло основанное в Эстонии предприятие по размещению ÖÖD Hötels.

В переводе с эстонского ÖÖD означает "ночи", и глава предприятия Андреас Тийк подчеркивает, что зеркальные домики позволят вам насладиться уникальными ощущениями: "Три стены сделаны из стекла и зеркал, поэтому, когда вы лежите в кровати, перед вами открывается потрясающий вид со всех сторон. Сон в постели и наблюдение за закатом или восходом солнца – это что-то неописуемое", – говорит он.

Foto: Publicitātes foto

Идея построить такие дома пришла к ним с братом в 2016 году: "В то время все квартиры, предлагаемые на платформах Airbnb и Booking, были огромными, мы хотели что-то маленькое, уютное и интимное, мы поняли, что должны построить это сами! Мы даже ничего не слышали о движении "tiny houses" (крошечные домики. – прим. ред.), которое сейчас очень популярно в США и Скандинавии".

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы продавать зеркальные дома, чтобы их новые владельцы могли разместить их в красивом месте и сдавать в аренду. Первым заказчиком был хороший знакомый, который разместил дом у моря в конце 2016 года, всего в 20 км от Таллина. Бизнес набирал обороты, коттеджи экспортировались более чем в 20 стран, сейчас они есть даже в США, Мексике и Гане, - так рассказывал Андреас Тургиду еще в 2021 году.

Foto: Publicitātes foto

"Практически каждый год количество отелей удваивается, и сегодня на платформе ÖÖD Hötels (oodhotels.com) представлено 28 домиков. Дома ÖÖD можно найти в глубине эстонских лесов и у моря, в мексиканских джунглях, в природном парке США и в других красивых природных местах Норвегии, Дании и Бельгии", — рассказала руководитель отдела продаж компании Гертруд Отс.

Гертруд Отс также отметила, что в новом году компания в основном сосредоточится на расширении деятельности в Северной Европе и США. "Новые зеркальные домики будут располагаться в особо красивых местах, например, недалеко от Хельсинки, Рейкьявика и Лондона", — сказала она.

Весь рейтинг самых крутых мест в мире можно посмотреть ЗДЕСЬ. В него вошли гостевые домики в Эстонии, Португалии, Бразилии, Италии, Эквадора, Тунизии, Дании, Австралии и других стран.