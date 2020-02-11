Эти наряды могут довести вас до тюрьмы на Мальдивах

Туристов, отдыхающих на Мальдивах, предупреждают о правилах ношения купальных костюмов. Накануне на одном из местных островов полиция задержала девушку за то, что она находилась на пляже в бикини. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Sun.

Издание напоминает туристам о том, что Мальдивы являются исламской страной, а значит здесь необходимо строго соблюдать правила ношения купальников. На многих курортных островах отдыхающим разрешено носить любые варианты: и закрытые, и открытые. Однако туристам необходимо учитывать местные правила при посещении некурортных мест. Мальдивы состоят из 1 200 небольших островов, из которых только порядка 100 считаются туристическими. Большинство районов страны запрещают ношение открытых женских купальников, а также откровенных нарядов: короткие юбки и шорты, глубокие декольте, голые плечи и спины. Нарушение местных законов может привести к тюремному заключению. Также стоит помнить о том, что на всей территории Мальдив запрещены нудизм и загорание топлесс. Данное правило распространяется в том числе и на курортные острова.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором полицейские задерживают девушку в бикини на острове Маафуши. Это одно из самых популярных мест на Мальдивах, предлагающих недорогой пляжный отдых. Британскую туристку прямо на пляже скрутили несколько блюстителей закона, заковали в наручники и доставили в участок. Стоит отметить, что путешественница решила позагорать в открытом купальнике далеко от курортной зоны, за что и поплатилась. Позднее местные власти принесли свои извинения туристке за инцидент.

Всем направляющимся отдыхать на Мальдивы стоит помнить и о других правилах. В частности, сюда запрещено привозить спиртные напитки, а также колбасу салями и порнографические журналы. Кроме того, на островах нельзя употреблять алкоголь в общественных местах, кроме курортных зон. Мужчинам-туристам лучше не вступать в контакт с местными женщинами. Также воздержаться придется от ловли рыбы вблизи островов и подводной охоты. В стране строго запрещено ломать кораллы, как живые, так и неживые.