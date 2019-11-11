"Эти пассажиры такие странные!" Что больше всего поражает стюардесс?

Члены экипажей британских авиакомпаний поделились самыми странными историями, которые происходили с пассажирами во время рейсов. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Sun.

Так, одна стюардесса рассказала, что однажды столкнулась во время перелета с человеком, который чтобы быстрее заснуть надел на глаза не маску для сна, а гигиеническую прокладку. В другой раз она заметила в проходе самолета женщину, которая занималась йогой. При этом, для растяжки она использовала одно из кресел.

В категорию "странных" попала и женщина, которая села в самолет с бигудями на волосах. По словам стюардессы, пассажирка была без макияжа и выглядела уставшей. Однако, за час до посадки она заперлась в одном из туалетов. Спустя некоторое время "вместо неряшливой барышни из уборной вышла женщина с идеальной прической, красивым макияжем, на каблуках и в шикарном платье", - заявила девушка.

Еще одна стюардесса назвала странной историю, которая произошла с одной из путешествующих пар. Во время полета они приобрели бутылку беспошлинного коньяка стоимостью более 100 долларов. Правда, после приземления оказалось, что пара покинула лайнер, оставив покупку на своем месте.

Ранее британские трэвел-специалисты назвали самые странные и необычные запросы от VIP-клиентов, собирающихся на отдых. В списке оказались просьбы доставить на отдых хомяка ребенка, привести к отелю пони, предоставить гостиницу с видом на море в городе, где его нет, а также организовать свадьбу собаки и убрать из отеля все предметы фиолетового цвета.