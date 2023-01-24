Этим летом Франция и Германия раздадут 60 000 бесплатных билетов на поезда
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Если вам еще не исполнилось 27 лет, и вы собираетесь этим летом поездить по Европе, а, точнее, между Францией и Германией, то сможете сделать это совершенно бесплатно. Если вам, конечно, повезет.

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В конце этого года для молодежи будут доступны 60 000 бесплатных билетов на поезд. Об этой железнодорожной схеме уже объявили министры транспорта двух стран Клеман Бон и Фолькер Виссинг в воскресенье. По словам министров, цель инициативы – поощрить путешествия и наладить культурный обмен между Францией и Германией.

"Чтобы отпраздновать 60-летие Елисейского договора, 60 000 билетов будут предложены путешественникам бесплатно в соответствии с условиями, которые будут уточнены в ближайшее время", — говорится в совместном заявлении Бона и Виссинга.

Финансовую поддержку этой схеме окажут национальные железнодорожные службы Deutsche Bahn и SNCF.

Что известно о бесплатных билетах на поезд во Франции и Германии?


Половина билетов будет доступна во Франции, а половина — в Германии. Они позволят молодым людям сесть на поезд в другую страну, а затем путешествовать в ней, пока они там находятся — примерно так же, как это позволяет делать абонемент Interrail.

Инициатива будет доступна для молодых людей в возрасте до 27 лет, сообщил Виссинг в Twitter. По сообщениям французских СМИ, путешественникам, надеющимся воспользоваться этой схемой, вероятно, придется участвовать в лотерее.

Более подробная информация о том, кто будет иметь право и как подать заявку, пока не разглашается.

Между Францией и Германией появятся новые маршруты


Виссинг и Бон также объявили, что новый маршрут поезда TGV между Парижем и Берлином откроется в 2024 году. В настоящее время поездка между двумя столицами требует пересадки на отдельной станции, такой как Кельн или Франкфурт. Новая высокоскоростная линия позволит пассажирам совершить поездку примерно за семь часов.

В нынешнем году также будет введен ночной поезд, связывающий обе столицы. Министры транспорта заявили, что новые маршруты являются еще одним шагом к созданию единой железнодорожной сети между двумя странами.

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