"Это конец света!" Эстонка в Маниле во время извержения вулкана: теперь я знаю, что могу спуститься с 33 этажа за пять минут

В воскресенье на Филиппинах началось извержение вулкана Тааль. Огромный столб пепла высотой 1 км был виден даже с соседних островов. В первые часы из потенциально опасной зоны были эвакуированы 8000 человек, а аэропорт Манилы приостановил работу. Об этой природной катастрофе, а также ситуации в регионе порталу Eesti Päevaleht рассказала уроженка Эстонии Пилле Паринд-Нисула, уже полгода проживающая вместе с семьей в Маниле.

Уже через три дня после пробуждения вулкана Тааль, расположенного в 50 км южнее Манилы, после того, как рассеялся вулканический дым и перестала течь лава, казалось, что жители Филиппин вернулись к обычному темпу жизни. Но не все! А только те, кто живет достаточно далеко от этой природной достопримечательности, и кто не был вынужден покинуть свой родной дом, чтобы найти убежище на безопасном расстоянии.

В то же время филиппинцы, чьи дома находились недалеко от Тааля, оценивали урон, нанесенный им в результате извержения вулкана. Прежде всего надо было очень быстро очистить уцелевшие постройки от вулканического пепла. Ведь накрапывающий небольшой дождь мог превратить эту пыль в цемент, и тогда обрушения крыш было бы уже не избежать. Кроме того, зола очень токсична, поэтому избавиться от нее нужно как можно быстрее. Электричества нет, водоснабжение приостановлено. Часть дорог закрыта и контролируется военными. Джунгли превратились в серые леса. Посещать территорию близ вулкана категорически запрещено, так как Тааль все еще активен. Но несмотря на запрет, некоторые филиппинцы предпринимают попытки добраться до своих домов, чтобы забрать оставленные в спешке вещи, утварь и уцелевший домашний скот.

Вулкан Тааль сохраняет активность до сих пор, периодически выбрасывая столбы пепла и фонтаны лавы. На территориях близ вулкана каждые двадцать минут регистрируются подземные толчки разной амплитуды. В стенах кратера, откуда рекой течет раскаленная лава, образовались новые трещины. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин по своим каналам сообщает о ситуации в регионе, о всех землетрясениях и возможных изменениях. По данным Института, опасность сохраняется до настоящего времени. Это неудивительно, ведь, например, в 1911 году Тааль не давал покоя местным жителям несколько месяцев, а в 1977 году активность вулкана продолжалась пару недель.

Туристический магнит на протяжении столетий

Вулкан Тааль расположен в центре одноименного пресноводного озера на самом большом филиппинском острове Лусон в 50 км южнее столицы Филиппин, Манилы. Южная часть острова, известная как место отдыха еще с начала XIX, до сих пор считается одним из самых популярных туристических объектов страны. В 1935 году здесь была построена шикарная по тому времени гостиница Taal Vista с живописным видом на вулкан, озеро и окрестности.

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Для туристов остров Лусон был всегда особенно притягательным именно за счет необычных природных достопримечательностей. Ведь озеро Тааль — это разрушенный кратер старого вулкана, заполненного водой. В середине озера находится еще один небольшой островок, также представляющий из себя кратер с водой. Это настоящее чудо природы, редко встречающееся в современном мире. По крайней мере так было до извержения вулкана Тааль, а что сохранилось после извержения покажут исследования, которые пройдут только после того, как окончательно закончится вулканическая деятельность.

Семья эстонки Пилле Паринд-Нисула "покоряла" вулкан Тааль совсем недавно — в ноябре 2019 года, успев насладиться прекрасным панорамным видом на весь остров Лусон. Тогда, по словам Пилле, она не знала, что запах вулканических газов, уловимый уже в ноябре из многочисленных трещин, опасен для здоровья. Гид же заверил, что это абсолютно нормальное явление: "Вы же на вулкане!"

20 землетрясений в день

Как утверждают многочисленные туристы, находящиеся в эти дни на Филиппинах, они не наблюдают какого-то особого страха или паники у местных жителей. Кажется, что филиппинцы не видят ничего особенного в извержении Тааля. И если проснувшийся вулкан не затронул их жилища, они продолжают жить так, как будто ничего и не произошло. А между тем, ученые регистрируют на 7600 филиппинских островах по 20 землетрясений в день (большинство — незначительные). Семья Пилле Паринд-Нисула за полгода проживания в Маниле была свидетелем двух землетрясений. Первое случилось в апреле 2019 года. "Никто не был к этому подготовлен или заранее осведомлен, да и в Эстонии о землетрясениях слышали только из книг или передач по телевизору. Поэтому первый раз было очень страшно. В квартире, расположенной на 33 этаже, раздвижные двери шкафов ходили ходуном, вещи падали с полок, электричество стало подаваться с перебоями. Подземные толчки чувствовались даже на кровати. Теперь я на собственном опыте знаю не только, какой сигнал означает срочную эвакуацию, а какой разрешает остаться дома, но и что спуск по лестницам с 33 этажа занимает всего 5 минут (лифты не работают в случае землетрясения)", — вспоминает Пилле.

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Филиппинский архипелаг известен еще и постоянными тропическими штормами, а также периодически возникающими тайфунами, которыми сопровождаются наводнениями и оползнями: только в прошлом году их было 19. По мнению ученых, Филиппины являются одной из стран, где больше всего заметны последствия изменения климата — теперь здесь нет четкого разделения на сухие и дождливые периоды.

Осложняют климатическую ситуацию в стране еще и вулканы, отчего Филиппины отличаются повышенной сейсмичностью. Так, Тааль, являясь одним из самых маленьких активных вулканов Земли, печально известен своими частыми извержениями, а также человеческими жертвами и колоссальным уроном от лавы и пепла. Всего на Филиппинах 24 действующих вулкана, которые находятся под постоянным наблюдением ученых.

Местных жителей эвакуировали, домашних животных оставили

В результате пробуждения вулкана Тааль местные жители стали в срочном порядке покидать свои дома. По предварительной информации в опасной зоне оказались 450 000 человек (сравнимо с населением Таллинна). В среду в эвакуационных центрах насчитывалось уже свыше 50 000 человек. Остается только догадываться, сколько людей покинули свои дома и нашли временный приют у своих родственников или друзей в более безопасных регионах страны. В среду пришли сообщения и о первых жертвах. Два студента погибли в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия во время эвакуации. Еще один человек скончался от удушья, вызванного, по всей вероятности, большим количеством вулканического пепла в воздухе.

Так как эвакуация была срочная, места в машинах и лодках были ограничены, местные жители, покидая свои жилища, оставляли весь домашний скот. До извержения на юге острова выращивали коров, свиней, а также мулов, которые поднимали туристов к кратеру вулкана. В озере ловили рыбу, которая для многих была единственным источником заработка. Теперь же вся эта зона окутана серым дымом, а все животные погребены под толстым слоем вулканического пепла. По оценкам вулканологов, большая часть всей флоры и фауны острова была уничтожена токсичным газом и вулканическим пеплом, который после прошедших дождей отложился на почве в виде толстого цементного слоя.

Как конец света

Январь — разгар туристического сезона на Филиппинах. На берегу озера Тааль, а также в популярном среди иностранцев городе Тагайтай, располагающемся недалеко от вулкана, находится много больших гостиниц. Поэтому сложно представить ситуацию на дорогах острова в воскресенье, когда с юга на север эвакуировали как местных жителей, так и многочисленных туристов. Большое количество людей, а также практически нулевая видимость из-за вулканического пепла, гари и дыма осложняли и до того критическую ситуацию. По рассказам Пилле Паринд-Нисула, коллега ее мужа сравнил происходящее в тот день с "концом света".

Foto: AP/Scanpix/LETA

"Мы узнали об извержении Тааля в воскресенье вечером, когда в Маниле было еще тихо и спокойно. Около 18:00 стали приходить сообщения, что облако пепла достигло южных границ столицы. Из-за этого в аэропорту сразу отменили все рейсы, а потом объявили о закрытии в понедельник всех детских садов, школ, университетов и других учреждений. Дети пошли на занятия только в среду. Для нас это был второй случай, когда из-за природных катаклизмов отменяли занятия. Первый раз это случилось из-за тайфуна, который прошел рядом с Манилой", — добавила Пилле.

"В международной школе Манилы пепел был аккуратно собран работниками, а родителям учеников разослали по электронной почте сообщения о полной безопасности школьных помещений, а также о действиях в чрезвычайных ситуациях, если еще что-то произойдет. Многие школы, расположенные на юге Манилы, по-прежнему закрыты. Занятия проходят на дому или в центрах для эвакуированных", — рассказала Пилле.

Маску на лицо, двери-окна закрыть!

"Поздно вечером в воскресенье по местным каналам стали распространять информацию, что делать в случае дождя из вулканического пепла. Людей просили по возможности не выходить из дома, на улицах обязательно надевать на лицо защитную медицинскую маску, чтобы не допустить попадания пепла в легкие. Кроме того, следовало обязательно плотно закрыть все окна и двери. Все бы ничего, но мы живем в тропиках, во многих домах, напоминающих шалаши, окон просто нет — только крыша и, может быть, пару стен. Собственников таких жилищ попросили закрыть все проемы влажной тряпкой, чтобы избежать проникновения пепла в жилые помещения. Рекомендуется использовать маску номер 95, которая предназначена для работы с химическими веществами и обеспечивает наилучшую защиту от вулканического пепла. Естественно, маски сразу стали самым ходовым товаром, а цены на них взлетели до небес. В понедельник правительство Филиппин объявило, что такие действия в условиях чрезвычайной ситуации неприемлемы и будут караться не только штрафом, но и даже тюремным сроком. Уже в среду был составлен список предметов медицинского назначения с фиксированными ценами", — рассказала Пилле.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Все эти рекомендации распространялись как по телевидению, так и по радио, а также через интернет. Даже у лифта в нашем доме уже в понедельник вечером висело сообщение, как и что делать в чрезвычайных ситуациях. Чуть позднее волонтеры прошлись по квартирам и раздали это же в распечатанном виде", — добавила Пилле.

Готовность помочь

Аэропорт Манилы был закрыт 24 часа. Первые полеты были разрешены в понедельник после 14:00. Но большинство рейсов, назначенных на вторник, было по-прежнему отменено. "На Филиппинах важность аэропорта в повседневной жизни намного больше, чем в других странах. В границах государства, которое состоит из 7107 островов, летают очень много и очень часто. Неразбериха была — первое время никто не понимал, какой рейс состоится, а какой нет, так как информация на сайтах авиакомпаний и столичного аэропорта разнилась. В результате массовой отмены рейсов даже среди наших знакомых было много тех, кто не смог вернуться в Манилу или, наоборот, отправиться из столицы в запланированную поездку", — описывает Пилле ситуацию с авиарейсами.

"Местные жители, видимо, привыкли к подобным природным катаклизмам. Я заметила, как они очень быстро всё собирают: одежду, еду, матрасы, набирают воду, хватают спички и свечи. Все стараются оказать друг другу помощь — я видела очень много сюжетов, как женщины сами шьют медицинские маски и раздают их бесплатно на улицах. Кто-то заснял мужчину, который в воскресенье вечером со специальной техникой приехал на оживленную трассу мыть заваленные пеплом окна проезжающих машин, чтобы ускорить движение транспорта. Добровольцы отправились к озеру Тааль спасать уцелевших домашних животных, доставляя их потом в специальные приюты", — добавляет Пилле.

От чего появляется паника

"Конечно, паника была! Например, в социальных сетях распространилась ложная статья, что ситуация вышла из-под контроля и достигла высшего (5) уровня опасности, а через три дня ожидается еще более мощное землетрясение. Эта дезинформация сразу попала в разные зарубежные источники, которые быстро добавили к "ожидаемому" еще и цунами, тайфун и массу других природных неприятностей", — говорит Пилле.

"Уже во вторник официально было объявлено, что воздух в Маниле приходит в норму и на улицы можно выходить без маски. Но несмотря на это, людей в масках по-прежнему очень много. И это неудивительно. Ведь каждое 1 января, когда в столице с размахом отгремит один из самых масштабных в мире фейерверков, филиппинцы на всякий случай тоже надевают маски, чтоб не дышать загрязненным воздухом. Поэтому всевозможные сообщения, что якобы Манила погрязла в пепле, дышать здесь невозможно — это выдумки зарубежных журналистов. Облака пепла действительно были! Но в воскресенье вечером, а в понедельник утром уже сияло солнце. Да, в понедельник не работали ни школы, ни какие-либо учреждения. В местных СМИ возникла тогда даже дискуссия — может ли государство заставить частные фирмы временно остановить свою деятельность? Например, спортклубы рядом с нашим домом были закрыты. А какие-то предприятия, я знаю, работали, как будто ничего и не произошло", — добавила она.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

К сожалению, в результате извержения вулкана Тааль очень большая часть социально незащищенной категории людей лишилась жилья и источника дохода. Государство и провинция объявили чрезвычайную ситуацию, чтобы использовать специальные резервы для оказания помощи. Первоначальная оценка ущерба сельскому хозяйству составляет более 100 миллионов евро. Провинция Батангас, которая пострадала больше других, известна как крупнейший в стране производитель кофе и поставщик какао-бобов. Бананы, ананасы, рис — все теперь под пеплом.

Несмотря на то, что уже в среду утром вулканологи заявили об уменьшении активности вулкана, стали появляться сообщения о возникновении новых трещин в кратере Тааля. Это может означать, что в ближайшее время возможны новые выбросы лавы и вулканического пепла.

Улыбка как фирменный знак

На Филиппинах местные жители всегда улыбаются. Кажется, что они благодарны за все, что у них есть. Жизнь продолжается, люди занимаются привычными делами, солнце светит. Улыбка — это вообще фирменный знак этой страны вместе с живописной природой, солнцем и великолепными пляжами. Именно улыбка и смех помогают местным жителям пережить тяжелые времена.

"Этому нам стоит поучиться у филиппинцев. Теперь я точно не буду жаловаться на плохую погоду и серость в Эстонии", — смеется Пилле.