Это не Греция! Остров Гомера: язык свиста, дойные пальмы, страсть Колумба и магический порошок

"А-а, в Грецию едешь?" - спрашивали вполне образованные знакомые, узнав о моей поездке на остров Гомера. И я гомерически хохотала, показывая на кружочек в гугл-мапе. Один из осколков затонувшей Атлантиды и последняя суша на пути Колумба в Индию-Америку. Остров "вечной весны" (18-25 градусов круглый год) с вулканическими пляжами и дельфинами по периметру и заросшими мхами лавровыми лесами в центре, с истекающими медовым соком пальмами и не ведающими спешки жителями, которые общаются между собой с помощью особого свиста. В общем, Ла Гомера - это Испания, самый экзотический Канарский остров.

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Считается, что именно на этом острове в сентябре 1492 года сделал последнюю остановку Колумб перед отбытием за океан — в Индию, оказавшуюся Америкой. Местная легенда настаивает, что мореплаватель времени даром не терял — днем чинил корабли, на ночь - мололся (церковь сохранилась), а под луной предавался любовным утехам со вдовой местного губернатора Беатрисой де Бобадильей (дом Casa Colon - сберегли).

Foto: Kristina Hudenko

...Всего 50 минут на пароме с туристической Мекки Тенерифе, и можно с другого берега наблюдать канарскую Фудзияму — утонувший в облаках вулкан Тейде. Например, сидя на горе рядом со статуей Христа, покровителя гомерической столицы Сан-Себастьян. Напоминающий формами круглую ракушку 35 км в диаметре остров Ла Гомера расположен в западной части Канарского архипелага. В его разбросанных по долинам между скал крохотных домишках обитает около 22 тысяч жителей.

Foto: Kristina Hudenko

Как и все острова вокруг, Ла-Гомера имеет вулканическое происхождение. Но извержений здесь не было уже около двух миллионов лет. Благодаря этому, местная флора и фауна, когда-то завезенные с материков - Африки, Америки, Европы - идеально законсервировались и произвели свои "генеалогические ветки". Аналогов им нет нигде в мире.

Испанский свист





Foto: Kristina Hudenko

Передвигаться между расположенными в горных долинах деревушками Ла Гомера, пока не появились современные средства сообщения, было занятием не из легких. Подвернул ногу в лесу или потерял козу — как призвать на помощь соседей? Местные жители изобрели свой телеграф — посылали друг другу сообщения с помощью особого свиста silbo, который слышно на километры.

Foto: Kristina Hudenko

Фото: Люсия и Делиёма свистят так легко, как воду пьют

С появлением автомобилей и телефонов надобность в таком общении отпала, свист начал забываться. Вовремя спохватившись об утрачиваемом наследии, жители Ла Гомера стали обучать языку свиста в общеобразовательных школах. Последних 14 лет это — обязательный предмет. Что впечатляет, свист кодирует в себе звуки, поэтому транслировать с его помощью можно сообщения на любых языках, что нам успешно продемонстировали две свистуньи из городка Агуло. Спрятанную шляпу они находили по указаниям на испанском и на английском с равным успехом.

Foto: Kristina Hudenko

Чтобы искусство свиста снова не начало угасать, на смотровой площадке Igualero, рядом с церковью Франциска Ассизского поставили памятник свистуну. В 2009 году язык Silbo Gomero признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.

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К слову, начальные школы (до 10 лет) на Ла Гомере есть в каждом поселении, а вот основное и среднее образование можно получить или в Сан-Себастьяно, или на Тенерифе, куда на всю неделю отправляются жить дети со всех окрестностей.

Колумб и какашки



"Честно говоря, на Канарах нет ничего местного — только вулканы. Остальное привезли", - смеется руководитель местного археологического музея Хуан Карлос. Буквально одержимый родными краями ученый восемь лет назад пережил катарсис, обнаружив в глубинах острова пещеру с доисторческими письменами. До сих пор подобное находили только на других островах. Древняя грамота расшифрована на 70%.

Foto: Kristina Hudenko

"Знаете, как выглядит главный объект моей жизни? - хитро улыбается Хуан Карлос. - И торжествующе трясет коричневой горошиной. - Это какашка. В ней заключена вся информация об истории острова: кто-где жил, кто-куда перемещался, какие микроорганизмы откуда прибывали…

Местные жители до сих пор существенно отличаются от материковых испанцев — генетические анализы показывают, существенные примеси берберских кровей. Поскольку остров небольшой, слишком тесные родственные связи в старые времена регулировали обязательными браками людей из одной части острова на другой. Сейчас с усилением кровей успешно справляются за счет приезжих жен и мужей.

Foto: Kristina Hudenko

История умалчивает, оставил ли на острове свой "главный объект" Колумб, которого здесь на испанский лад называют Кристобаль и считают визитной карточкой острова (движение BLM, похоже, прошло мимо). Роман мореплавателя со вдовой местного губернатора Беатрис де Бобадильей больше похож на легенду. Зато исторический факт, что сам правитель был убит мятежниками Хаутакуперче за то, что соблазнил и обесчестил принцессу народа гомеро. Беатрис тогда заперлась в укрепленной башне (на фото) и призвала на помощь правителя с Гран-Канарии — тот уничтожил большинство аборигенов.

Foto: Kristina Hudenko

Когда вести о проявленной жестокости дошли до Мадрида, правителя отозвали и посадили в тюрьму, остатки мятежников выпустили, а роковой красавице удалось избежать наказания…

Доисторические леса



Шаг в сторону — расстрел, шутливо предупредила нас гид Монце. На самом деле, запрет очень серьезный. Нет, в лавровых лесах Национального парка Гарахонай не водится медведей и волков, там даже змей нет — на Ла Гомера исключительно мирная живность.

Foto: Kristina Hudenko

В отличие от Гран-Канарии, где размножились экзотические змеи из Калифорнии. Зато в защите нуждаются покрытые вековыми мхами и увлажненные горизонтальными дождями чащобы, в глубинах которых произрастают тысячи редких растений, эндемичных исключительно для Канарских островов.

Foto: Kristina Hudenko

Фото: Даже цветы-паразиты на ножках местных кустарников — райски красивы.

В общем, никаких поисков цветов папоротников и сборов боровиков. Притом что свой Лиго с прыганьем через костры здесь есть — 24 марта, ночь святого Марко. Каждый лавровый листочек — под защитой ЮНЕСКО. Ну разве что повезет найти сломавшуюся веточку и рассмотреть поближе "гланды" лаврового листа, источающие тонкий аромат свежести. Хайкинг — одно из любимых занятий как местных жителей, так и посетителей острова Ла Гомера. К их ногам — более 30 троп разной сложности. С палками и без. С ночевками и без.

Foto: Kristina Hudenko

Увы, даже самое бережное отношение не спасает остров от лесных пожаров. В этих местах очень ветрено. Когда в сухую погоду опутанные мхом ветки бьются друг о друга, высекаются искры и… Десять лет назад полыхало так, что пришлось звать на помощь армию с материка.

Востребованная опция заповедника Гарахонай — наблюдение за птицами. Для такого неспешного дела приспособлено специальное помещение с застекленной стеной перед местом водопоя. Неподалеку — поляна для пикников, овеянная страшными легендами про слеты местных ведьм. Впрочем, мистика гомерических рассказчиков — детский лепет, по сравнению с ощущениями, когда облака над смотровой площадкой вдруг раздвинутся и на зеленую долину упадет яркий луч. Ощущение такое, что и Там время от времени не могут налюбоваться творением.

Погоня за голубым китом



Погружаясь на небольшой прогулочный кораблик Tina, волновались — жаждут ли киты и дельфины встречи с гостями из Латвии. Штатная биолог-океанолог Улла успокаивала: опытный капитан Хосе Мигель знает, где искать морских млекопитающих. На прошлой неделе умудрился даже нагнать голубого кита, которого до того четыре года не встречали. А китов-пилотов — известных позеров перед камерами - он почти гарантирует.

Foto: Kristina Hudenko

Цены на 3-4 часовую поездку вдоль берега с сангрией и закусками — 40-45 евро для взрослых (11+) и 25 евро - детям (5-10).

Логика наблюдателя за китами проста: если над океаном кружат средиземноморские буревестники - значит, в воде - стая рыб. А где рыба, там и киты с дельфинами. Голубой экзот все же решил избежать публикации в латвийских СМИ, зато совсем близко подплыли фыркающие как старые паровозы бутылконосые дельфины. А следом за ними подтянулись и те самые бравые пилоты. Счастье есть. Можно и поесть.

Foto: Kristina Hudenko

Ресторан El Puerto, один из самых популярных ресторанов лагуны Гран Рей каждый день готовит для местных жителей и гостей по 80 кг местной рыбы и морских гадов. До 300 порций. Только не заказывайте на двоих порцию, рассчитанную "на двоих" — она на десятерых.

Foto: Kristina Hudenko

Спору нет, на Канарах надо смаковать любую "рыбу дня" и свежевыловленного тунца — рестораны соревнуются в способах приготовления. А также нежнейших осьминогов с кальмарами, напитанное местной экологией тушеное козье мясо, награжденный золотыми медалями козий сыр и вызревшие до уровня божественных овощи и фрукты — папайю, эндемичные бананчики ("платанас"), жирные авокадо, до неприличия сладкие помидоры. И запивать местным белым вином из растущего только на Ла-Гомера эндемичного сорта Forastera Gomera.

Foto: Kristina Hudenko

Магический порошок и пальмовая кровь



Повседневная гомерическая еда — еще проще. В основе главной линейки блюд — от супа до десерта — гофио, мука из молотых кукурузных хлопьев. Она в разбавленном виде составляет основу супа, разведенную бульоном ее едят с вареным мясом (эскальдон) или овощами, из нее делают крокеты, ее взбивают со сливками на десерт.

Foto: Kristina Hudenko

Вторая универсальная составляющая — пальмовый мед (сироп, вообще-то). Для этих целей используют особую канарскую пальму.. Дойка такого дерева напоминает сбор березового сока. Только "доярам" приходится забираться на высоту 13-15 метров — мастерство не для слабонервных, передается из поколения в поколение, как в Италии весло гондольера. С верхушки удаляют большую часть листьев, в ствол загоняют трубочки и подставляют ведра. Конечно, и пчелы тут как тут.

Foto: Kristina Hudenko

Собирать сок можно только ночью - днем на солнце все быстро закисает и бродит. За ночь пальма теряет 10-12 литров сока. После 4-5 месяцев сбора пальме надо отдыхать 4-5 лет, пока нарастут новые листья. Если повезет, можно договориться и купить бутылочку мороженого сока у местных фермеров — это амброзия.

Foto: Kristina Hudenko

До магазинов он добирается лишь в уваренной до медовой консистенции форме. На Ла Гомера его используют в десертах, едят с сыром, сырно-анисовыми кексиками, лечат им простуду, а также добавляют в местную самогонку "гомерон".

Третье must-have на гомерических столах — мохо, местный аналог "песто". Красный - из вяленых помидоров с чесноком и травами, зеленый — на основе кинзы. Еще одна традиционная острая закуска - Альмогроте из козьего сыра, обжаренных помидоров и специй.

Хочу быть гомерическим дворником!



Ла Гомера заметно отличается от островов-великанов - Тенерифе и Гран-Канарии - нацеленных на работу с полчищами приезжих (туристов и тех, что на подольше) и оснащенных полным набором сервисов (от аквапарков до коворкингов),

Foto: Kristina Hudenko

Сюда добираются меньше 1% отдыхающих. Благодаря этому, на Ла Гомера легче прочувствовать аутентичную атмосферу вулканических островов, слиться с девственной природой, а главное — понаблюдать за местными жителями, каждое движение которых излучает стоическое спокойствие, радость бытия и мудрую витальность: время идет, мир меняется, но у гомерянина всегда есть плошка гофио на завтрак, обед и ужин, по бутылочке пальмового меда и пальмовой же самогонки, вид из окна вечные горы и бесконечный океан и два пальца, чтобы насвистеть о себе соседу с горы.

Что, где почем?

Цены на паром норвежской компании Fred Olsen с Тенерифе — 86 евро до Ла Гомера и обратно. Это для туристов, для местных жителей правительство Испании делает скидку 75%, как и на полеты в материковую Испанию.

Foto: Kristina Hudenko

Цены в магазинах и ресторанах - чуть выше, чем на материке, но налоги намного ниже, а в сравнении латвийскими, зачастую выигрывают. Огромная порция осьминога — 12-14 евро. Столько же - мясные горячие блюда. Суп — 3-5 евро. Десерт — 3-5 евро. Кофе — 1,5 евро. Банка тунца — 99 центов. Гигантский круассан (2-3 латвийских) — 95 центов.

Аренда машины — 30-35 евро в сутки.

Foto: Kristina Hudenko

Аренда каяка, серфа или SUP — 15 евро час, 25 евро за два.

Дневной тур с Тенерифе — от 90 евро.

Единственное гольф-поле принадлежит 4-звездочному отелю Jardin Tecina — двухместный номер на двоих с завтраком на два дня — 300 евро.