В Париж прекрасно ездить весной! Но прямо сейчас в нем, как и во всей Франции, проходят протесты и забастовки в связи с повышением пенсионного возраста. На улицах Парижа скопился мусор, рейсы отменены, а общественный транспорт работает с большими перебоями. Что же это означает для тех, кто планирует посетить страну в ближайшие недели?

Что происходит во Франции и где проходят самые крупные акции протеста?

Франция приняла решение повысить пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет.

Похожую по содержанию реформу президент страны Эммануэль Макрон пытался инициировать еще в 2018-2019 годах, что также спровоцировало массовые митинги и забастовки по всей Франции с участием так называемых "желтых жилетов" (движение желтых жилетов было названо так из-за светоотражающих желтых жилетов, использовавшихся участниками манифестаций с целью идентифицировать "своих").

В тот момент – то ли из-за разразившейся пандемии, то ли просто решив не идти до конца – правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта о пенсионной реформе – достижения 64 лет для получения полной пенсии.

После переизбрания на второй срок Эммануэль Макрон вновь поднял вопрос о повышении пенсионного возраста. 11 марта 2023 года, после того, как реформа прошла обязательное количество часов слушаний в парламенте, Сенат Франции принял законопроект 195 голосами против 112.

16 марта 2023 года правительство Элизабет Борн, опасаясь, что законопроект не получит достаточной парламентской поддержки для принятия в Национальном собрании, применило статью 49 Конституции Франции, взяв на себя ответственность за принятие законопроекта.

Эта специальная процедура позволяет автоматически считать законопроект принятым, если в течение 24 часов парламент страны не накладывает на законопроект вето большинством голосов. В итоге голосов для остановки действия законопроекта в парламенте не хватило и протесты по всей страны усилились.

В крупных городах, таких как Париж, Лион, Марсель и Бордо, прошли самые масштабные акции, некоторые из которых в последние недели привели к ожесточенным столкновениям с полицией. В забастовках принимают участие работники большинства отраслей, включая транспортников, уборщиков мусора и учителей.