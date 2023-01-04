Этот испанский город был назван самым дешевым направлением для отдыха в Европе

Ищете самый дешевый отдых в Европе? Согласно последним данным, лучший выбор в этом случае – южный испанский город Гранада.

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Стоимость отпуска является важным фактором для большинства потенциальных отдыхающих. К счастью, туристический сайт Omio составил рейтинг лучших направлений в Европе для путешественников с ограниченным бюджетом.

Сначала сайт путешествий выбрал 100 самых популярных туристических направлений в Бельгии, Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии и Испании. А после рассмотрел каждое из них на предмет наличия бесплатных достопримечательностей, доступности местного транспорта и цен на еду и напитки. Также были посчитаны расходы на экскурсии по городу и количество общественных питьевых фонтанчиков. И вот, что из этого вышло.

Где самый дешевый отдых в Европе?

Согласно Omio, испанский город Гранада является лучшим европейским направлением для бюджетного отдыха. В андалузском городе есть десятки бесплатных занятий — 112, если быть точным. Это включает в себя 10 бесплатных музеев.

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Omio обнаружил, что обзорные экскурсии по Гранаде одни из самых дешевых в Европе и стоят около 6 евро. Вечером в Гранаде также есть, куда пойти, чтобы не разориться: в городе работают 86 баров и ночных клубов, где пиво стоит чуть больше 2 евро.

Исследование также показало, что в Гранаде 1011 точек бесплатного Wi-Fi и 143 общественных питьевых фонтанчика. Билет на обычный автобус — один из самых дешевых в Европе — 1,40 евро, а приобретение проездного снижает стоимость до 0,83 евро.

Что посмотреть в Гранаде?



Дворцовый комплекс Альгамбра – главная достопримечательность Гранады. Впечатляющая мавританская крепость изначально была построена как обнесенная стеной цитадель, а затем стала роскошной резиденцией эмиров династии Насридов.

Foto: Vida Press

Вы можете провести несколько часов, любуясь роскошным исламским убранством и богато украшенными подковообразными арками дворцов Насридов, а также буйством красок в цветущем саду Хенералифе — летней резиденции султанов.

Еще одной важной исторической достопримечательностью Гранады является Кафедральный собор, внушительное сооружение в стиле готики, ренессанса и барокко, на строительство которого ушло более 180 лет. Он остается незавершенным, поскольку изначально для фасада планировались две башни, из которых только одна построена наполовину.

Вечером прогуляйтесь по району Альбаисин, старейшему в Гранаде. Лабиринт извилистых улиц окружен белоснежными домами плюс отсюда открывается великолепный вид на Альгамбру. Этот район — отличное место, где можно остановиться в нескольких недорогих тапас-барах с недорогими напитками и бесплатной едой.

Как добраться до Гранады на поезде?



Недавно Гранада была связана с крупными городами Испании новым скоростным поездом. Теперь путешественники могут добраться до андалузского города за три часа, отправляясь в путь из Мадрида, или за четыре часа – из Севильи.



Другие бюджетные направления в Европе



На второе место в списке самых бюджетных направлений в Европе Omio поставил бельгийский Брюгге. В потрясающем средневековом городе есть 24 бесплатных достопримечательности и недорогая пешеходная экскурсия. В Брюгге также есть шесть бесплатных музеев.

Foto: Shutterstock

Удивительно, но на третьем месте в рейтинге оказалась Венеция. И хотя обычно она считается местом с сильно завышенными ценами, кажется, есть способ посетить Венецию с ограниченным бюджетом. Многие из самых важных городских достопримечательностей являются бесплатными, в том числе площадь Сан-Марко, мост Вздохов и мост Риальто с видом на Гранд-канал. Кроме того, в Венеции есть 22 музея с бесплатным входом и 186 общественных питьевых фонтанчиков.

Самые дорогие направления в Европе



Исследование Omio назвало Лозанну на берегу Женевского озера самым дорогим направлением в Европе. В швейцарском городе всего 24 бесплатных активности и один бесплатный музей. Еда и напитки оказались одними из самых дорогих в городах, участвовавших в исследовании, а пиво стоило более 8 евро.

На втором и третьем месте в тройке самых дорогих направлений в Европе также оказались швейцарские города Берн и Винтертур.