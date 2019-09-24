Этюд в багровых тонах: Из-за дыма природных пожаров красная мгла окутала Индонезию (ФОТО, ВИДЕО)

Индонезия и соседние страны (Малайзия, Сингапур, Таиланд и Бруней) последние годы сильно страдают от дыма природных пожаров, которые вызваны сжиганием растительности на сельскохозяйственных землях на островах Суматра и Калимантан. В настоящее время тяжелая экологическая ситуация сохраняется в провинции Джамби.

21 сентября здесь наблюдалось необычное явление: около полудня деревня Мекар-Сари в условиях сильного тумана и задымленности погрузилась в красную мглу, сообщает Stormnews.

Ini sore bukan malam. Ini bumi bukan planet mars. Ini jambi bukan di luar angkasa. Ini kami yang bernafas dengan paru-paru, bukannya dengan insang. Kami ini manusia butuh udara yang bersih, bukan penuh asap.

Lokasi : Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap #KebakaranHutanMakinMenggila pic.twitter.com/ZwGMVhItwi — Zuni Shofi Yatun Nisa (@zunishofiyn) September 21, 2019

По словам местной жительницы Эки Вуландари, которая в субботу днем сделала целую серию фотографий красного неба, дымка в это время была особенно плотной. Эка разместила свои фотографии в "Фейсбуке", набрав более 34 тыс. просмотров. Однако, как она призналась в интервью BBC News, многие усомнились в подлинности снимков. "Но это - правда, это настоящие фотографии и видео, которые я снимала на свой телефон", - утверждает девушка.

Как рассказал журналистам профессор Сингапурского университета Кох Тьех Йонг, необычное явление было вызвано рэлеевским рассеянием, оно связано с наличием в атмосфере определенных частиц.

"Самые распространенные в дымном облаке частицы имеют размер около 1 микрометра, однако они не меняют цвет неба, - говорит профессор - А вот частицы помельче, размером в 0,05 микрометров и меньше, которых не так уж и много, имеют тенденцию сильнее рассеивать красный свет, поэтому мы видим не голубой, как обычно, а красный цвет неба".

Ученый также отмечает, что фотографии, сделанные ближе к полудню, обычно выглядят более красными.

"Если солнце в зените, и вы смотрите вверх, оно оказывается на линии вашего взгляда, и это тоже придает небу более красный оттенок, - говорит профессор Кох, уточняя, что этот феномен не влияет на температуру воздуха.