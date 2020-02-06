Европа без китайцев: улицы Рима пустеют на глазах

В Риме наблюдается многократное снижение туристического потока из-за отсутствия китайских путешественников. Ситуацию эксперты называют тяжелой. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Аgen Press.

Президент Федерального правительства Рима Джузеппе Роскиоли выразил серьезную обеспокоенность из-за снижения турпотока в итальянской столице, который произошел во время вспышки коронавируса. По его словам, ситуация на данный момент складывается тяжелой. В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на 6 месяцев. Все полеты из Китая и обратно в течение этого времени отменены. Такие обстоятельства мгновенно ударили по гостиничному бизнесу Рима. Предварительно потери от отмены бронирований столичных отелей могут составить не менее 500 миллионов евро.

Как заявил Д. Роскиоли, панические настроения из-за коронавируса затронули не только туристов из Китая, но существенно сократили и число гостей из других стран Юго-Восточной Азии, например, Японии, и даже Австралии. Количество отмен в отелях с середины января исчисляется тысячами. Отельеры насчитали убытков уже в размере более 50 млн евро. При этом ситуация с новыми бронированиями также выглядит печальной.

По данным римских отельеров, число бронирований за последний месяц снизилось на 30%. В 2020 году прогнозируется снижение турпотока из Китая в итальянской столице на 40%. К слову, в прошлом году в Риме побывало порядка 600 млн китайцев. Президент Cna Turismo Марко Мисискья добавил, что коронавирус нанес уже серьезный удар по отелям, барам и ресторанам. «Отсутствие китайского сегмента, который сопоставим с американским, станет серьезным испытанием для одного из самых важных европейских направлений наряду с Парижем и Лондоном, — резюмировал М. Мискья.

Финансовая группа ING отмечает, что ситуация в Риме типична для всего мира. Вспышка коронавируса затронет и внутренний, и выездной сегменты рынка. Мировой туризм в значительной степени зависит от путешественников из Китая. Поэтому он будет испытывать отрицательный рост более чем на 30%.

Добавим, что многие страны мира приняли ограничительные меры, которые призваны контролировать поток не только гостей из Китая, но и других иностранцев. На данный момент 14 государств ввели запрет на въезд туристов, побывавших недавно в Китае. Ограничение распространяется в том числе и на граждан, которые были на территории Китая транзитом, то есть, в ожидании пересадки на следующий рейс. Подобные запреты действуют в Индии, Израиле, Сингапуре, Австралии, Багамах, Индонезии, Гватемале, Гонконге, Монголии, Ираке, Южной Корее, Ямайке, Вануату, на Филиппинах.