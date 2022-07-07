Европы мало, но она есть! Опубликован список лучших пляжей мира в 2022 году

Ежегодный рейтинг 50 лучших пляжей мира составляет один из крупнейших порталов-путеводителей Big 7 Travel. Как пишет Daily mail, эти зоны прибрежного отдыха действительно достойны восхищения.

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При составлении рейтинга авторы анализировали экологичность пляжей, популярность, отзывы и публикации в социальных сетях, также на помощь призвали личный опыт и предпочтения членов редакции, пишет "Моя Планета".

Итак первое место и звание лучшего пляжа мира в 2022 году получил Плайя-Кончаль в Коста-Рике. "Коста-Рика — самое горячее место для посещения прямо сейчас. Это экологически чистое место не только предлагает ошеломляющее биоразнообразие, но и может похвастаться одним из лучших пляжей в мире. Этот крошечный пляж покрыт измельченными ракушками, обернутыми вокруг бирюзовой бухты. Рай", — пишут авторы рейтинга.

На втором месте — Бирюзовый залив, Эксмут, Австралия. Этот пляж также знаменит чистотой, красивым цветом воды, коралловыми рифами и китовыми акулами, за которыми можно понаблюдать.

Замыкает тройку пляж Грейс-Бей на островах Теркс и Кайкос в Карибском море. Здесь почти никогда не бывает больших волн — защищает коралловый риф.

На четвертом и пятом местах соответственно пляж Сиеста во Флориде и Пунта Москито в Мексике. Затем идет пляж Секретная Лагуна на острове Минилок на Филлипинах — там почти инопланетный необычный пейзаж и джунгли вокруг.

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Остальные пляжи в первой десятки из Европы и Южной Африки: Сан-Фруттуозо (Лигурия, Италия), Педн Воундер (Корнуолл, Англия), Боулдерс, (провинция Западный Кап, Южная Африка), знаменитый черный пляж Рейнисфьяра (Исландия).

Пляж из Шарм-Эль-Шейха на 33 месте, Гоа — на 21, а на 10 — известный Пиг Бич (Поросячий пляж) с Багамских островов.

Конечно, большинство пляжей в рейтинге находятся в достаточно экзотических для нас странах и шанс, что мы когда-нибудь на них побываем - не очень высок. Но, к счастью, в Европе также есть места, которые регулярно попадают в разнообразные рейтинги и привлекают к себе десятки и сотни тысяч туристов в год. Если вы готовы разделить с ними отдых на чаще всего небольшом пляже, то вот несколько мест в Европе, куда можно отправиться позагорать (и места, которые они заняли в списке):

7. Сан-Фруттуозо (Лигурия, Италия),

8. Педн Воундер (Корнуолл, Англия),

10. Черный пляж Рейнисфьяра (Исландия),

12. Златни-Рат или Золотой рог (Брач, Хорватия),

15. Порту-Санту (Мадейра, Португалия),

17. Навайо (Закинтос, Греция),

19. Ким-Бей (остров Ахилла, округ Майо, Ирландия),

29. Прайя-ду-Камилу (Лагуш, Португалия),

31. ФИговый пляж (Протарас, Кипр),

32. Кала-Прегонда (Менорка, Испания).