Finnair запретил ношение масок из ткани

Отныне на борту самолета можно носить только хирургические маски, респираторы без клапана категории FFP2, FFP3 и другие респираторы соответствующей категории.

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Финская национальная авиакомпания Finnair с понедельника не будет разрешать пассажирам пользоваться масками из ткани, сообщает YLE.

В Твиттере Finnair сообщает о том, что отныне на борту самолета можно носить только хирургические маски, респираторы без клапана категории FFP2, FFP3 и другие респираторы соответствующей категории.

Пассажиры обязаны носить маску в течение всего полета. Снимать маску можно во время еды.