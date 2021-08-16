Finnair запретил ношение масок из ткани
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Отныне на борту самолета можно носить только хирургические маски, респираторы без клапана категории FFP2, FFP3 и другие респираторы соответствующей категории.

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Финская национальная авиакомпания Finnair с понедельника не будет разрешать пассажирам пользоваться масками из ткани, сообщает YLE.

В Твиттере Finnair сообщает о том, что отныне на борту самолета можно носить только хирургические маски, респираторы без клапана категории FFP2, FFP3 и другие респираторы соответствующей категории.

Пассажиры обязаны носить маску в течение всего полета. Снимать маску можно во время еды.

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Delfi Turgid

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