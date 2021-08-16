Finnair запретил ношение масок из ткани

Отныне на борту самолета можно носить только хирургические маски, респираторы без клапана категории FFP2, FFP3 и другие респираторы соответствующей категории.
Финская национальная авиакомпания Finnair с понедельника не будет разрешать пассажирам пользоваться масками из ткани, сообщает YLE.
В Твиттере Finnair сообщает о том, что отныне на борту самолета можно носить только хирургические маски, респираторы без клапана категории FFP2, FFP3 и другие респираторы соответствующей категории.
Пассажиры обязаны носить маску в течение всего полета. Снимать маску можно во время еды.