Финские туристы в восторге от таллиннского магазина, где продают "легкую марихуану"

Подавляющее большинство клиентов действующего в центре Таллинна магазина Sativa Store, где продается т. н. легкая марихуана, составляют финны (90%), пишет rus.delfi.ee со ссылкой на Iltalehti.
Магазин открывается в полдень и уже в течение двух часов его посещает около 30 клиентов из Финляндии.
Sativa Strore продает только т. н. "легкую марихуану", содержание тетрагидроканнабинола в которой не превышает 0,2%. Более высокие концентрации в Эстонии незаконны.
Tagsмарихуана Эстония
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