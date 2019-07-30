Финские туристы в восторге от таллиннского магазина, где продают "легкую марихуану"

Подавляющее большинство клиентов действующего в центре Таллинна магазина Sativa Store, где продается т. н. легкая марихуана, составляют финны (90%), пишет rus.delfi.ee со ссылкой на Iltalehti.

Магазин открывается в полдень и уже в течение двух часов его посещает около 30 клиентов из Финляндии.

Sativa Strore продает только т. н. "легкую марихуану", содержание тетрагидроканнабинола в которой не превышает 0,2%. Более высокие концентрации в Эстонии незаконны.