Финский географ создал интерактивную карту, на которой можно найти своего самого знаменитого земляка

Финский географ и картограф Топи Тюканов создал интерактивную карту с указанием мест рождения самых известных и влиятельных людей мира.

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Всего на карте отмечены 2,3 миллиона человек. На карте показаны имена политиков, деятелей культуры, науки и спорта. Так, например, по данным карты, главной знаменитостью Латвии является Сергей Эйзенштейн (он же - главная знаменитоcть Риги). В Даугавпилсе лидерство "захватил" Марк Ротко, Екабпилс отметился российской императрицей Екатериной I, второй женой Петра I, а Лиепаю представляет Кристапс Порзиньгис.

Foto: Screenshot

Кроме того, благодаря карте можно наглядно увидеть, где родилась та или иная знаменитость. Например, родина Жана Рено – Марокко, Хавьер Бардем появился на свет на Канарских островах, Милли Боби Браун – в Испании, Рассел Кроу – в Новой Зеландии, а Барак Обама – на Гавайях сообщает Europulse.

Для создания карты Топи Тюканов воспользовался данными из Википедии и Викиданных. Чтобы рассчитать известность человека, он учел множество факторов, в том числе среднее число просмотров статьи о знаменитости и ее длина.

Карту можно посмотреть ЗДЕСЬ. (карту можно увеличивать, чтобы рассмотреть небольшие страны и отдельные регионы).