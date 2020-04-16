Формула туризма ближайшего будущего: "безопаснее рядом с домом"

Зарубежные эксперты определили главные изменения, которые произойдут в сфере путешествий после того, как авиакомпании, отели и туристические компании вновь начнут стабильную работу. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Travel Daily News.

Аналитики торговой площадки по прокату автомобилей CarTrawler выпустили отчет Flight Plan 2020. В нем они поделились предположениями, какие изменения произойдут в туризме после завершения пандемии. Эксперты отмечают, что, во-первых, путешествия никуда не денутся из нашей жизни, так как это один из самых важных элементов человеческого существования. Однако сегодняшние события окажут многолетнее влияние на всю туриндустрию и, в частности, на бизнес авиаперевозчиков.

Специалисты уверены, что после победы над коронавирусом слабым и мелким авиакомпаниям ничего не останется, как слиться с "монстрами", чтобы остаться на плаву. В противном случае их неизбежно ждет исчезновение. Психологию поездок в ближайшем будущем, скорее всего, будет определять формула "безопаснее рядом с домом". По мнению экспертов, первым признаком пробуждения туристической отрасли станут путешествия автомобильным, автобусным и железнодорожным транспортом. Что касается перелетов, поначалу туристы предпочтут короткие авиарейсы, чтобы оставаться поближе к месту проживания.

И, главное: процесс разблокировки туристической отрасли будет заметен уже в августе 2020 года, — уверены в CarTrawler.

В будущем большинство людей в мире в силу материальных причин, но не только, отдадут предпочтение сельскому туризму, а также направлениям и местам, где можно просто насладиться отпуском на свежем воздухе. Такие поездки, после всего, что произошло, воспринимаются как полезные для здоровья. Толпы людей у достопримечательностей и вообще общественные места, наоборот, будут сигналить об опасности и высоком риске для здоровья. Еще один важный аспект туризма посткоронавирусного периода — это защита организма от инфекций и прочих неприятностей, которую нужно будет встроить во все этапы путешествия. Сделать это вполне реально, и такая защита может быть вполне эффективной, например, как это произошло в случае с террористической угрозой во всем мире.