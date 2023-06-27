ФОТО. 1 июля в Пакруойской усадьбе откроется летний Фестиваль цветов, искусства и любви
Foto: Publicitātes foto

Уже на этих выходных в Пакруойскую усадьбу возвращается одно из крупнейших летних мероприятий - пятый "Фестиваль цветов, искусства и любви". Крупнейший в Северной Европе фестиваль цветов и больших цветочных скульптур этим летом преподнесет новые сюрпризы: в цветники возвращается головокружительная гармония, удивляет гамма красок и новые провокационные цветочные сочетания, а сама территория усадьбы превращается в огромный, площадью 5 га, театр под открытым небом с цирком, танцами и захватывающими трюками.

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Юбилейный пятый фестиваль цветов, вдохновленный пьесой Шекспира "Сон в летнюю ночь", в этом году готов удивить эстетикой и гармонией цветочных композиций. По словам Кристины Иванченко - главного дизайнера цветочных фестивалей, проводимых в усадьбе: "этим летом на фестивале царит романтическая гармония и элегантность, даря ощущение, что открываешь бабушкин сундук и рассматриваешь кружевные платья, полные истории и очарования.

ФОТО. 1 июля в Пакруойской усадьбе откроется летний Фестиваль цветов, искусства и любви
Foto: Publicitātes foto

Незаслуженно забытые сорта цветов, такие как романтичные целозии, хрупкие васильки, изящные циннии и ностальгические астры, засияют в новом свете, удивят новые виды настурций, бархатцев, ноготков и подсолнухов. Головокружительные цвета и ароматы, изысканные названия и виды, несомненно, покорят сердца не только любителей цветов". Особое внимание будет уделено съедобным цветам, которые будут цвести на больших площадях возле усадебной мельницы, полям тмина и уникальным огородам, которые не только ослепят своей красотой, но и станут дополнением к блюдам в корчме.

Программа фестиваля, проходящего в окружении цветов, удивит зрителей представлениями, участниками которых, как обычно, станут и гости усадьбы. Во время фестиваля столетний парк превратится в одну огромную сцену площадью 5 гектаров, где интернациональная труппа актеров и артистов цирка удивит перформансами и интерпретациями фрагментов пьес, сочетая уличный театр с забавными и захватывающими цирковыми трюками. Смешивая фантазию с реальностью, будет разговаривать даже сам Шекспир, а маленьких гостей ждут выступления шекспировского кукольного театра.

ФОТО. 1 июля в Пакруойской усадьбе откроется летний Фестиваль цветов, искусства и любви
Foto: Publicitātes foto

Фестиваль цветов, искусства и любви подарит развлечение для всей семьи каждый день до самой осени. Фестиваль невозможно отделить от чарующей атмосферы усадьбы XIX века. В более чем 30 исторических зданиях усадьбы каждый день можно посетить мастерские старинных ремесел и техники, увидеть коллекцию ретро-автомобилей и карет, а также прокатиться в них, одеться в изысканные костюмы, побывать в фотостудия в стиле XIX века, открыть для себя такие места, как Паноптикум, Подвал наказаний, кабинет врача, зал старинных часов и старых игровых автоматов. Вы также будете поражены дрессированными хищными птицами и возрождением традиции соколиной охоты, включенной в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Маленьких посетителей усадьбы порадуют обитатели усадебной фермы, ретро-карусель, великолепный цветочный дворец и знаменитый житель усадьбы – верблюд.

Пакруойская усадьба находится совсем недалеко от Бауски и Елгавы, всего в двух часах езды от Риги.

Это не только крупнейшее усадебное хозяйство в Литве, но и одно из 18 самых привлекательных мест культурного туризма в Европе, получившее в Литве титул "Туристический объект года 2018, 2019, 2021, 2022". Каждый год здесь проходят уникальные фестивали цветов и латерн, а также возрождение сцен усадебной жизни XIX века.

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