ФОТО. 100 литров в секунду: в эстонском Тухала "закипел" Ведьмин колодец
Foto: Kenno Soo/Ekspress Meedia

Сегодня днем в эстонском местечке Тухала, неподалеку от Таллина, вновь забурлил знаменитый Ведьмин колодец. Уникальное природное явление уже привлекло внимание множества людей.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно народным поверьям, Ведьмин колодец начинает кипеть, когда в нем парятся тухалаские ведьмы.

Этот временный карстовый источник — часть подземной реки, протекающей через карстовый участок Тухала, расположенный на территории природного заповедника Набала-Тухала. В период половодья вода поднимается на поверхность земли, и колодец начинает "кипеть", выбрасывая около 100 литров воды в секунду, в то время как объем течения реки составляет как минимум 5000 литров в секунду. Такую первобытную картину кипящего колодца можно наблюдать в течение периода от одного дня до трех недель.

Ведьмин колодец — это не артезианский колодец, это уникальное природное явление в масштабах всей Европы — напор воды здесь образуется в подземной реке. Глубина колодца составляет 2,4 метра. Из-за своего болотного происхождения вода имеет коричневатый оттенок.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara