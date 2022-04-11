ФОТО. 100 литров в секунду: в эстонском Тухала "закипел" Ведьмин колодец

Сегодня днем в эстонском местечке Тухала, неподалеку от Таллина, вновь забурлил знаменитый Ведьмин колодец. Уникальное природное явление уже привлекло внимание множества людей.

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Согласно народным поверьям, Ведьмин колодец начинает кипеть, когда в нем парятся тухалаские ведьмы.

Этот временный карстовый источник — часть подземной реки, протекающей через карстовый участок Тухала, расположенный на территории природного заповедника Набала-Тухала. В период половодья вода поднимается на поверхность земли, и колодец начинает "кипеть", выбрасывая около 100 литров воды в секунду, в то время как объем течения реки составляет как минимум 5000 литров в секунду. Такую первобытную картину кипящего колодца можно наблюдать в течение периода от одного дня до трех недель.

Ведьмин колодец — это не артезианский колодец, это уникальное природное явление в масштабах всей Европы — напор воды здесь образуется в подземной реке. Глубина колодца составляет 2,4 метра. Из-за своего болотного происхождения вода имеет коричневатый оттенок.