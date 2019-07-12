ФОТО: 11 захватывающих мест, которые испугают вас до смерти

Не смотрите вниз, вверх, вправо и влево — эти места не для слабых духом и желудком, мы официально предупреждаем, что они напугают кого угодно. Не верите? Тогда поезжайте – и проверьте себя.
Дарваза (Туркменистан)
Газовый кратер диаметром 60 метров местные жители называют "Вратами ада", потому что огонь там горит днем и ночью. Огонь рукотворный — в 1971 году геологи подожгли газ, который выходил из расщелины, которую они сами же и "пробурили". Они думали, что газ быстро выгорит и потухнет само собой, но немного ошиблись и газ горит уже почти 45 лет.
"Язык тролля" (Норвегия)
Это каменный выступ на горе Скьеггедаль, расположенной вблизи города Одда в Норвегии. Ничего особенного, помимо того, что под ним 350 метров звенящий пустоты, в нем нет. До края рискуют дойти немногие.
Лестница Хайку (Гавайи, США)
Этот пешеходный маршрут проходит по горной местности острова Оаху и изначально был построен для прокладки кабеля к базе ВМС США (было это аж в 1942 году). Первая версия лестницы из почти 4000 ступеней была сделана из дерева, современный вариант — металлический. Перепад высот — 850 метров, не шутки!
Бассейн дьявола (граница Зимбабве и Замбии)
На краю водопада Виктория есть ряд "бассейнов", которые заполняются водой в моменты, когда питающие водопад реки особенно полноводны. Эти "бассейны" расположены в опасной близости к краю водопада, из-за чего из них время от времени падают люди. С 1959 года "Бассейн дьявола" забрал 17 жизней.
Утесы Мохер (Ирландия)
На фоне других эти утесы выглядят, как детский лепет на лужайке, но все же с них можно хорошенько навернуться, так что недооценивать опасность не надо. Популярное туристическое место.
Ледник Менденхолл (Аляска, США)
Достижим только на каяках по ручьям и безумно красив. Красив и опасен — без хорошей физической подготовки на ледник лучше не соваться. К сожалению, в последние десятилетия он активно тает.
Камень Kjeragbolten (Норвегия)
Камушек, "застрявший" между двумя скалами — популярное место для любителей пощекотать нервы. Ведь под ногами — пара метров гранита, под которым 984 метров чистого горного норвежского воздуха. Это место настолько популярно, что летом к нему выстраиваются длинные очереди желающих попробовать с него не упасть.
Качели "На краю света" (Эквадор)
На самом деле эти качели установлены на самой банальной типичной эквадорской станции для сейсмических наблюдений — с нее смотрят на ближайший вулкан Тунгурауа. Качели, установленные скучающими сейсмологами стали популярны у туристов после пары фотосессий, которые устроила западная пресса.
"Дорога смерти" (Боливия)
На этой дороге ежегодно гибнут 200-300 человек, в среднем в пропасть слетает по одной машине каждые две недели. А люди по ней, включая туристов, все едут и едут.
Гора Хуашань (Китай)
Эта тропинка была впервые построена в III-IV веке н.э. — сугубо с практичными целями. С тех пор она перестраивалась, конечно. Сегодня, например, туристов без страховки на нее просто не пускают, а еще каких-то 100 лет назад люди бродили по ней без всяких страхующих тросов. И ничего, жили как-то. Кроме тех, что срывались в пропасть, от одного взгляда на которую кровь стынет в жилах.
Королевская тропа (Испания)
Название она получила в честь того, что король Испании Альфонсо XIII некогда лично по ней прошелся — не развлечения ради, а чтобы посетить церемонию открытия плотины, для рабочих, занятых на строительстве которых эта дорожка и была проложена.
В 2006 году правительство Андалуcии разработало проект ремонта этой дороги, которую открыли для туристов после ремонта в 2015 году. На тропе гибли люди, причем не только во время строительства, но и после открытия пути, даже несмотря на то, что тропа имеет сетчатое ограждение.
TagsЗимбабве Ирландия Испания Китай Норвегия США Эквадор
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.