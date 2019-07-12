ФОТО: 11 захватывающих мест, которые испугают вас до смерти

Не смотрите вниз, вверх, вправо и влево — эти места не для слабых духом и желудком, мы официально предупреждаем, что они напугают кого угодно. Не верите? Тогда поезжайте – и проверьте себя.

Дарваза (Туркменистан)

View this post on Instagram A post shared by Christina (@christinasusilo) on Jun 16, 2019 at 5:48pm PDT

Газовый кратер диаметром 60 метров местные жители называют "Вратами ада", потому что огонь там горит днем и ночью. Огонь рукотворный — в 1971 году геологи подожгли газ, который выходил из расщелины, которую они сами же и "пробурили". Они думали, что газ быстро выгорит и потухнет само собой, но немного ошиблись и газ горит уже почти 45 лет.

"Язык тролля" (Норвегия)

View this post on Instagram A post shared by Müberra Dikici (@seyahatguncem) on Jul 11, 2019 at 10:56am PDT



Это каменный выступ на горе Скьеггедаль, расположенной вблизи города Одда в Норвегии. Ничего особенного, помимо того, что под ним 350 метров звенящий пустоты, в нем нет. До края рискуют дойти немногие.

Лестница Хайку (Гавайи, США)

View this post on Instagram A post shared by ViajerosPiratas (@viajerospiratas) on Jun 8, 2019 at 1:53am PDT

Этот пешеходный маршрут проходит по горной местности острова Оаху и изначально был построен для прокладки кабеля к базе ВМС США (было это аж в 1942 году). Первая версия лестницы из почти 4000 ступеней была сделана из дерева, современный вариант — металлический. Перепад высот — 850 метров, не шутки!

Бассейн дьявола (граница Зимбабве и Замбии)

На краю водопада Виктория есть ряд "бассейнов", которые заполняются водой в моменты, когда питающие водопад реки особенно полноводны. Эти "бассейны" расположены в опасной близости к краю водопада, из-за чего из них время от времени падают люди. С 1959 года "Бассейн дьявола" забрал 17 жизней.

Утесы Мохер (Ирландия)

На фоне других эти утесы выглядят, как детский лепет на лужайке, но все же с них можно хорошенько навернуться, так что недооценивать опасность не надо. Популярное туристическое место.

Ледник Менденхолл (Аляска, США)

Достижим только на каяках по ручьям и безумно красив. Красив и опасен — без хорошей физической подготовки на ледник лучше не соваться. К сожалению, в последние десятилетия он активно тает.

Камень Kjeragbolten (Норвегия)

View this post on Instagram A post shared by Sia Mussavi (@instresting) on Jun 1, 2019 at 5:53pm PDT

Камушек, "застрявший" между двумя скалами — популярное место для любителей пощекотать нервы. Ведь под ногами — пара метров гранита, под которым 984 метров чистого горного норвежского воздуха. Это место настолько популярно, что летом к нему выстраиваются длинные очереди желающих попробовать с него не упасть.

Качели "На краю света" (Эквадор)

View this post on Instagram A post shared by Ecuador Hop (@ecuadorhop) on Jun 10, 2019 at 6:28am PDT

На самом деле эти качели установлены на самой банальной типичной эквадорской станции для сейсмических наблюдений — с нее смотрят на ближайший вулкан Тунгурауа. Качели, установленные скучающими сейсмологами стали популярны у туристов после пары фотосессий, которые устроила западная пресса.

"Дорога смерти" (Боливия)

На этой дороге ежегодно гибнут 200-300 человек, в среднем в пропасть слетает по одной машине каждые две недели. А люди по ней, включая туристов, все едут и едут.

Гора Хуашань (Китай)

Эта тропинка была впервые построена в III-IV веке н.э. — сугубо с практичными целями. С тех пор она перестраивалась, конечно. Сегодня, например, туристов без страховки на нее просто не пускают, а еще каких-то 100 лет назад люди бродили по ней без всяких страхующих тросов. И ничего, жили как-то. Кроме тех, что срывались в пропасть, от одного взгляда на которую кровь стынет в жилах.

Королевская тропа (Испания)

View this post on Instagram A post shared by Andalucia Spain (@andalucia.online) on May 20, 2019 at 10:28pm PDT

Название она получила в честь того, что король Испании Альфонсо XIII некогда лично по ней прошелся — не развлечения ради, а чтобы посетить церемонию открытия плотины, для рабочих, занятых на строительстве которых эта дорожка и была проложена.

В 2006 году правительство Андалуcии разработало проект ремонта этой дороги, которую открыли для туристов после ремонта в 2015 году. На тропе гибли люди, причем не только во время строительства, но и после открытия пути, даже несмотря на то, что тропа имеет сетчатое ограждение.