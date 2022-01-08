ФОТО. 700 овец выступили в поддержку вакцинации
Foto: AP/Scanpix/LETA

Немецкие животноводы нашли нестандартный способ намекнуть сомневающимся на то, что пора вакцинироваться, сообщает Deutsche Welle.

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В федеральной земле Нижняя Саксония местные животноводы решили таким необычным способом подтолкнуть к вакцинации неопределившихся и сомневающихся. Семьсот овец (и коз) выстроились на поле, изобразив гигантский 100-метровый шприц (контур которого ранее был выложен кусочками хлеба).

ФОТО. 700 овец выступили в поддержку вакцинации
Foto: AP/Scanpix/LETA

По словам организаторов акции, овцы - очень милые животные, и, возможно, они смогут убедить тех, кто не уверен в необходимости прививки от коронавируса, что сделать это нужно как можно скорее. Фото было сделано с помощью дрона.

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