ФОТО. А могло бы быть латвийским! Уникальное поместье Ильзенберг всего в паре километров от границы с Литвой

Отправляясь в поездку по южной Латвии, время от времени рискуешь оказаться в ситуации, когда становится непонятно – в Латвии ты еще или уже в Литве. Литовское поместье Ильзенберг – одно из таких мест. Оно расположено буквально в минуте езды от границы двух стран и пользуется популярностью как у литовцев, так и у жителей Латвии: количество машин с латвийскими номерами на стоянке перед парком превышало число желающих погулять в некоторых чисто латвийских приусадебных парках.

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Но усадьба Ильзенберг не всегда выглядела так красиво, как она смотрится сейчас. Ее история уходит далеко в глубь веков, когда в 1515 году на этом месте свою резиденцию решил построить рыцарь Ливонского ордена Берндт фон Керссенброк. Сказано – сделано. Поместье возвели в невероятно красивом месте (не говоря уже об удобстве для защиты земель) – на холме возле озера Ильгис. Отсюда, кстати, и пошло название усадьбы – Berg по-немецки "гора", Ильзенберг – на горе Ильза.

Семья Керссенброк владела поместьем до 1616 года, а потом – в течение пары столетий – усадьба переходила из одних рук в другие, пока не оказалась в собственности у Н.Н.Фукса. Он перестроил поместье Ильзенберг, придав ему тот вид, который мы можем наблюдать и сейчас.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В 1920 году по озеру Ильгис прошла литовско-латвийская граница. Часть земель усадьбы оказалась на территории Латвии, в том числе и лютеранская церковь, построенная в 1844 году.

Последней хозяйкой поместья до начала Второй мировой войны была супруга польского дворянина Евгения Дымшы Ливия Майореску – дочь румынского академика, философа, писателя и премьер-министра Румынии Титу Майореску. Во время войны поместье конфисковала советская власть и в 1948 году имение отошло колхозу "Аушра". Через 10 лет колхоз был реорганизован в советское хозяйство Онушкис, а еще через восемь земля и усадьба отошли Паневежскому заводу "Экранас".

В упадке Ильзенберг находился примерно до 2003 года, когда поместье решил выкупить один из самых богатых людей в Литве – бизнесмен Вайдас Баракаускас. Деньги он зарабатывает в других отраслях, а имение восстанавливает просто потому, что хочется.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

И надо сказать, что сейчас усадьба выглядит как с иголочки – было восстановлено все, что могло быть восстановлено. В главном здании усадьбы – куда, кстати, попасть можно только с экскурсией – разместилась гостиница, в соседнем здании – ресторан. Рядом с усадьбой раскинулся гигантский парк, занимающий территорию в 14 га. В нем полно столетних деревьев, под тенью которых очень удобно гулять в жаркий летний день. Помимо деревьев, внимание в парке привлекает множество небольших скульптур, разбросанных по разным уголкам парка – их стали устанавливать совсем недавно, но они уже очень неплохо вписываются в общую концепцию парка.

Прогулка по парку привела нас к берегу озера, с которого, по небольшому понтонному мосту можно попасть на так называемый Остров любви. По легенде, на этом острове влюбленные пары приносили друг другу клятву верности. Сейчас же на острове проводят свадьбы, для которых в разных его частях установлены специальные платформы. А между островом и берегом парка, прямо в озере установлен фонтан. Правда работает он не постоянно, а только 15 последних минут каждого часа, так что планируйте пройти мимо как раз в это время. Кстати, считается, что северный край острова – это уже Латвия.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Но помимо самой усадьбы и очень красивого парка вокруг Ильзенберг может похвастаться наличием собственного хозяйства, которое работает на принципах натурального земледелия – это пока что единственное такое полномасштабное хозяйство в имении не только в Литве, но в Латвии и Эстонии. Здесь выращивают виноград и делают вино, производят мясо, паштеты и молочную продукцию и крутят варенье. Все это кстати, можно купить в небольшом магазинчике около входа в поместье или в интернет-магазине поместья.

Билеты в парк для взрослых стоят 7 евро/6 евро, в зависимости от сезона, для детей и пенсионеров 5 евро/4 евро. Купить их можно как в магазинчике на входе, так и в специальном автомате, стоящем тут же.

Кстати, с июля в усадьбе устраивают прогулки на катамаранах по озеру Ильгис: длительность "заплыва" один час, стоимость 14 евро/12 евро для взрослых/детей и пенсионеров. Дополнительную информацию можно найти на сайте поместья.

Так что если соберетесь посетить поместье Ильзенберг, смело рассчитывайте на 2-3 часа прогулки. Особенно если вы приехали с маленькими детьми – мы обнаружили там посаженную для создания кукурузного лабиринта кукурузу. Пока она еще не готова, но уже в августе наверняка там можно будет отлично заблудиться.

И, имейте в виду, что последние несколько километров до усадьбы вам придется ехать по грунтовке. Но другой дороги туда, к сожалению, нет, а красота парка и поместья искупает все.