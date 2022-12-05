ФОТО. Архитектурные шедевры из пипаркукас: в Таллине открылась необычная выставка PiparkoogiMaania 2022

Каждый год в таллинской Галерее дизайна и архитектуры проходит Piparkoogimaania – художественная выставка, на которой действует одно строгое правило: все экспонаты должны быть изготовлены из теста для пипаркукас.

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Ежегодно в выставке принимают участие сотни профессиональных творческих людей – керамисты, художники по металлу, дизайнеры по текстилю, дизайнеры интерьеров, художники-графики, архитекторы и т.д.

PiparkoogiMaania проводится непрерывно с 2006 года и за это время с ней успели принять участие более 500 художников. Каждый год тема выставки меняется. Так, например, в прошлом году из теста для пипаркукас нужно было создать что-то на тему "Мифология". В этом году главной темой мероприятия стала "Архитектура" и поэтому на выставке можно найти как всемирно известные архитектурные пипаркукас-объекты из разных стран мира, так и эстонские достопримечательности.

Foto: DELFI.ee

Кроме того, на выставке работают мастерские по изготовлению рождественского печенья и кафе.

Стоимость билета: 3.50€ или бесплатно с TallinnCard.

Дошкольникам бесплатно.

Выставка открыта: С 1 декабря по 7 января каждый день с 11:00 до 18:00, 24 и 31 декабря с 11:00 до 15:00. 1 января – закрыто.

Адрес: Галерея дизайна и архитектуры в Таллине, Пярну мнт., 6

Больше информации можно найти на официальном сайте выставки.