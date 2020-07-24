ФОТО. Ароматические палочки во Вьетнаме

К сожалению, мы все еще не имеем возможности путешествовать везде, где нам захочется. Остается путешествовать исключительно виртуальным образом – и вот очередная такая поездка. На сей раз во Вьетнам.

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Эти снимки были сделаны в небольшой деревне (Quang Phu Cau) недалеко от вьетнамской столицы Ханоя. На великолепных фотографиях изображены местные жители, которые аккуратно сушат и раскладывают ароматические палочки. В каждом пучке насчитывается несколько сотен таких палочек и когда работники на фабрике благовоний раскладывают пучки палочек для просушки, то выглядит это совершенно сюрреалистично.

Ароматические палочки производятся как для местных нужд, так и на экспорт.