ФОТО. Без кроватей, душа и кондиционера: отель на Ибице, который так и не был построен

В 1969 году на одном из самых красивых пляжей в Европе решили построить уникальный в своей роскоши курорт. Но этим планам, увы, не суждено было сбыться. Вместо задуманных бассейнов, номеров и шезлонгов на месте отеля вот уже несколько десятилетий хозяйничает природа, оставив некогда грандиозные планы по возведению гостиницы в далеком прошлом.

Увы, мы не можем отправиться туда и посмотреть на то, что осталось от отеля, самостоятельно – эпидемия коронавируса заставила всех пересмотреть планы как минимум на ближайшие полгода. Зато всегда можно насладиться снимками новых мест не сходя с дивана, что мы сейчас и планируем сделать.



В разработке проекта гостиницы принимал участие известный каталанский архитектор Хосе Луис Серт, друживший со многими известными художниками его времени. Курортный комплекс планировалось построить на испанском острове Ибица, недалеко от пляжа Cala d'en Serra, но работы прекратились уже год спустя начала строительства. Ситуация оставалась неизменной в течение нескольких лет, пока в 1983 году смерть Серта не поставила жирную точку в окончании так и не начавшейся жизни отеля.





После смерти Серта начались дискуссии о том, завершить ли начатый проект согласно его первоначальному плану или же снести уже построенное. Однако ни одному из вариантов предпочтения отдано не было, и со временем гостиница оказалась еще одним заброшенным зданием.





В настоящее время стены комплекса украшены множеством граффити, оставленным здесь разными уличными художниками. Однако это место удивляет и манит не только своими красочными рисунками, но и захватывающими видами, которые открываются с места, где должен был стоять шикарный отель.

