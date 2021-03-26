ФОТО. Бургхаузен — самый длинный замок в Европе

Этот средневековый замок возведен на узком и длинном хребте в Баварии над рекой Зальцах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Замок Бургхаузен (Burg zu Burghausen) в Баварии на границе с Австрией — бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.

Сооружение простирается вдоль узкого и вытянутого хребта над рекой Зальцах на высоте 420 м над уровнем моря. Первые укрепления на этом месте построили в Средние века, чтобы контролировать соляной путь по реке.

Начиная с Маргариты Австрийской, изгнанной жены деспотического герцога Генриха XVI, замок стал резиденцией жен и вдов герцога, а также средоточием герцогской казны.

Во время наполеоновских войн крепость подверглась разрушению.

В 1896 году замок был реставрирован. В 1960 году проведены значительные работы по восстановлению всего замкового комплекса и сейчас там, как это обычно и бывает, расположен музей.