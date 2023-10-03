ФОТО. "Чистая роскошь". Как выглядят новые австрийские пассажирские поезда

Австрийский железнодорожный оператор OeBB в субботу представил новое поколение спальных поездов – ответ на требования путешественников о менее загрязняющих окружающую среду альтернативах самолетам и бензиновым или дизельным автомобилям.

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Ночные поезда начинают возвращаться в Европу благодаря низкому уровню выбросов углекислого газа. После многих лет забвения операторы теперь вкладывают значительные средства в замену стареющего подвижного состава.

Австрийский железнодорожный оператор OeBB, осуществляющий перевозки по 20 железнодорожным маршрутам по всей Европе, стал пионером в возрождении таких услуг. Компания располагает крупнейшим в Европе парком поездов дальнего следования и надеется удвоить количество их пассажиров с 1,5 до трех миллионов к 2030 году.

Новые современные спальные поезда – это "чистая роскошь"

Новые поезда отличаются современным дизайном, большей приватностью и дополнительными удобствами. В каждом двухместном купе имеется собственный туалет и душ.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Есть даже одноместные каюты для одиноких путешественников, которые ищут немного больше уединения.

"Я до сих пор помню старые спальные вагоны, в которых было так темно: маленькое окошко, двухъярусные кровати и занавеска", – поделилась воспоминаниями вышедшая на пенсию 69-летняя Розмари, осматривая новый элегантный ночной поезд OeBB. По сравнению со старыми спальными поездами эти поезда "чистая роскошь", добавила она.

Первый из 33 поездов, заказанных у немецкого конгломерата Siemens в 2018 году на общую сумму в 720 миллионов евро, может быть введен в эксплуатацию уже в декабре. Он соединит австрийские города Вену и Инсбрук с немецким Гамбургом.

В период до 2028 года новые спальные поезда будут постепенно вводиться в эксплуатацию на других маршрутах в Австрии, Германии, Италии, Нидерландах и Швейцарии.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Франции придется немного подождать, потому что для этого потребуются новые разрешения от национального управления железных дорог, — заявил AFP генеральный директор OeBB Андреас Матте. — К сожалению, мы еще не являемся единой Европой в железнодорожном секторе".

Поезда работают на возобновляемых источниках энергии

"Каждый километр на поезде — это километр для защиты климата и... вклад в лучшее будущее", — заявила министр окружающей среды Австрии Леонора Гевесслер.

С 2018 года OeBB заявила, что все ее поезда "работают на электроэнергии, вырабатываемой исключительно за счет гидроэнергетики, солнечной и ветровой энергии... что является важной вехой в защите климата в Австрии".

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Ночное сообщение Берлин-Париж OeBB должно возобновиться 11 декабря, через девять лет после его отмены. Также в декабре возобновится пассажирское сообщение на линиях Вена – Гамбург и Инсбрук – Гамбург. Предварительная продажа билетов стартует 11 октября.