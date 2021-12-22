ФОТО. "Что это такое?" Необычная дыра в эстонском лесу стала мировой сенсацией

Произведение финского художника Антти Лайтинена, созданное в 2018 году на технологическом хуторе Мааяам в Валгамаа, произвело настоящий фурор в социальной сети Twitter.

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В октябре этого года пользователь по имени QENNY QLAUS разместил в социальной сети Twitter фотографию идеально круглого отверстия в густом лесном массиве с вопросом "Что это такое?", пишет Eesti Ekspress. Никаких дополнительных разъяснений, ссылок или геолокаций автор твита не указал. Фотография стала настоящей сенсацией, набрав за сутки более 10 млн просмотров.

Пользователи со всего мира пытались разгадать загадку, что же это: нора хоббита, портал "Твин Пикс", результат лазерных экспериментов NASA или след инопланетян? В Японии и вовсе посчитали, что отверстие связано с хранителем леса Тоторо, героем легендарного японского аниме-фильма.

Довольно скоро ставший вирусным твит увидели знакомые финского художника Антти Лайтинена, пояснив в комментариях, кто на самом деле является истинным автором произведения, изображенного на фотографии, и где находится это необычное отверстие. Оказалось, что еще в 2018 году на небольшом хуторе на юге Эстонии Антти Лайтиген с помощью простых садовых секаторов вырезал среди лесных деревьев идеальный по форме круг диаметром 4,5 метра. Придать геометрической фигуре идеальность помогла прибитая к дереву и вращающаяся вокруг своей оси измерительная палка.

Foto: Gabriela Urm

По словам автора, на работу ушло около недели. Она стала частью серии "Сломанный ландшафт" (Broken Landscape). "Я подумал, почему бы мне не сделать что-то вроде окна, через которое можно заглянуть в густой еловый лес. Обычно туда не проникает свет, поэтому там все в коричневых тонах. Моя идея заключалась в том, чтобы немного разбить пейзаж, взять из него кусочки и создать нереалистичное впечатление", — рассказывает Антти Лайтиген.

После публикации фото в Twitter автора накрыла невероятная волна популярности. "Обычно на мой сайт заглядывает несколько посетителей в день, но сейчас их число увеличилось в тысячу раз. На мой аккаунт в Инстаграме продолжает подписываться поток новых людей", — говорит он.

Foto: Antti Laitinen

Антти Лайтинен известен своими работами, в которых он противостоит силам природы: строит остров в Балтийском море из мешков с песком, плывет в Эстонию на сооруженной им берестяной лодке или надевает броню на огромное дерево.

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