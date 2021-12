ФОТО. "Что это такое?" Необычная дыра в эстонском лесу стала мировой сенсацией

Произведение финского художника Антти Лайтинена, созданное в 2018 году на технологическом хуторе Мааяам в Валгамаа, произвело настоящий фурор в социальной сети Twitter.

В октябре этого года пользователь по имени QENNY QLAUS разместил в социальной сети Twitter фотографию идеально круглого отверстия в густом лесном массиве с вопросом "Что это такое?", пишет Eesti Ekspress. Никаких дополнительных разъяснений, ссылок или геолокаций автор твита не указал. Фотография стала настоящей сенсацией, набрав за сутки более 10 млн просмотров.

What is this? pic.twitter.com/71bKpVosn3