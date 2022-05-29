ФОТО. Что посмотреть на Сааремаа, если все главные достопримечательности вы уже видели?

Если вы уже не первый раз на Сааремаа - успели съездить на маяк Сырве, посетить ветряные мельницы Англа, кратер Каали и замок Курессааре - или же просто ищите альтернативные места для отдыха, то вот несколько вариантов, которые подойдут и для активного, и для семейного отдыха.

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Когда культурная программа выполнена, музеи прочесаны, фотографии на красивом фоне сделаны, то возникает вопрос — что дальше? Вот несколько мест, где можно и голод утолить, и детей развлечь, и самим неплохо отдохнуть. Причем не для всех из них нужна машина — многие находятся прямо в Курессааре.

Логово мифических чудовищ

В Курессааре есть одно очень необычное место, где будет интересно не только детям но и взрослым, и называется оно Thule Koda. Концепция места основана на том, что Сааремаа — это легендарный остров Туле. Это теорию поддерживает в своей книге и президент Леннарт Мери.

Foto: Andrei Danilo, Delfi

Греческие историки писали, что остров населен мифическими чудовищами, с которыми теперь можно познакомиться Thule Koda. Выставка сопровождается слоганом — “Не верьте всему, что видите”. Монстры из легенд не столько страшные, сколько забавные, разглядывать их и читать описание очень весело людям любого возраста — будем над чем посмеяться и где сфотографироваться.

В Thule Koda также есть кафе, два кинозала и кинотеатр с экраном 360 градусов. А если вы не боитесь пощекотать свои нервы, то можно спуститься в подземную комнату страха и пройти там по лабиринту с маленьким фонариком.

Образовательно-развлекательный центр

Образовательно-развлекательный центр WOW — еще одно место, где будет интересно не только детям, но и взрослым. Пространство центра WOW разделено на пять частей: зона активного движения, водный центр, зона изучения энергии, центр симуляторов и детская игровая зона.

Foto: Andrei Danilo, Delfi

Там можно бегать, прыгать и кувыркаться сколько угодно, а со второго этажа на первый можно съехать по горке-трубе. В центре за игрой можно изучать различные формы энергии, которые нас окружают, погрузиться в виртуальную реальность, а также сделать много забавных фотографий на “селфидроме”!

В центре также есть кафе, а летом на крыше открывается бар на открытом воздухе. Кроме того, при центре находится единтсвенный спортивный клуб на острове, так что если вы скучаете по тренажерному залу, то можно отправить детей развлекаться, а самим пойти немного попотеть.

Деревня викингов

Деревня викингов Асва построена на месте настоящего древнего поселения викингов, которых на Сааремаа несколько (кстати, в музее крепости Курессааре сейчас проходит интересная выставка, посвященная идеально сохранившемуся захоронению викингов).

Foto: Andrei Danilo, Delfi

В Асва можно испытать себя на прочность в веревочном парке, где есть уровни различной сложности для детей и взрослых, а также забавно провести время в контактном зоопарке с козами, барашками и кроликами.

Кроме того, там скоро будет завершено строительство настоящего дома викингов, где можно будет познакомиться с историей и бытом викингов на Сааремаа.

Вейкпарк

Для любителей активного отдыха летом идеально подойдет вейкбординг в Pidula Wakepark. Если вы новичок в данном виде спорта, то не волнуйтесь, ведь для таких как вы есть отдельная трасса.

Foto: Andrei Danilo, Delfi

Вейкбордингом можно насладиться и под лучами закатного солнца, а если водный спорт — не ваше, то можно просто здорово провести время на террасе с прекрасным видом, потягивая коктейли и лакомясь пиццей.

Гастрономическая мельница

Раз уж зашла речь про еду, то в Курессааре обязательно стоит сходить в ресторан в мельнице Saaremaa Veski, даже если вы там уже когда-то были. Пару лет назад у ресторана сменились владельцы, которые поменяли там меню, достроили новое стильное крыло и создали невероятно приятную атмосферу

Foto: Andrei Danilo, Delfi

После сытного обеда в мельнице можно отправить детей развлекаться в игровой домик, а самим направиться в подвал мельницы, где для всех желающих проводится бесплатная дегустация настоек, которые производятся в Saaremaa Veski.