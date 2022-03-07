ФОТО. Чудеса Эстонии: огромное ледяное поле в Соомаа

В Эстонии, неподалеку от Пярну, находится необычный и красивый природный объект — Соомааский национальный парк. Летом он привлекает любителей походов, а весной, когда во время паводка луга и лес оказываются под водой, здесь можно кататься на лодках.

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Национальный парк Соомаа (Soomaa (эст.) – страна болот) расположен между Пярну и Вилянди, примерно в 1,5 часах езды от Таллинна и в 2,5 часах — от Риги. Парк был создан в 1993 году с целью защитить уникальный лес и болота, а спустя 20 лет считается одним из самых волшебных и интересных мест в Балтии.

На протяжении всего года туристы могут гулять по дорожкам в лесу и над болотами, отдыхать в банях, наблюдать за животными, принимать участие в фототурах и смотреть на. Но любителям каноэ и иных лодок — там особенно хорошо.

У рек в парке очень невысокие берега, поэтому весной вода там разливается практически всегда. Именно в это время настоящие фанаты катания на лодках едут в Соомаа, потому что в половодье там можно кататься буквально везде — начиная с леса и лугов и заканчивая дворами домов.

Foto: Kenno Soo/Ekspress Meedia

Но для того, чтобы оказаться в парке именно во время половодья, надо внимательно следить за погодой и правильно рассчитывать время. В лучшие годы вода может покрывать до 150 кв.километров. Например, в нынешнем году самый высокий уровень воды был в Соомаа 25 февраля, когда на наблюдательном пункте Рийза среднесуточный уровень воды поднялся до 297 см. С наступлением холодов уровень воды начал падать, а вода – замерзать. И сейчас Соомаа выглядит как огромное ледяное поле, на котором можно с легкостью покататься на коньках или санках.

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