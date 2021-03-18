ФОТО. Чудесный оазис посреди пустыни – озеро Любви в Дубае
Foto: Shutterstock

Объединенные Арабские Эмираты всегда славились необычными проектами – очередным из них стало необычное озеро, которое лучше всего выглядит с высоты птичьего полета. Тургид предлагает посмотреть на это место если не вживую, то хотя бы виртуально.

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Озеро Любви ("Love Lake Dubai") являетя частью оазиса Аль-Кудра. От Дубая до озера можно добраться примерно за полчаса и сюда обычно приезжают для того, чтобы погулять на природе, провести время с друзьями, организовать пикник или понаблюдать за птицами, которых на озере обитает около 170 видов.

Впервые внимание всего мира к этому уникальному рукотворному объекту, который виден даже из космоса, привлек наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мохаммад бин Рашид Аль Мактум, пишет портал votpusk.ru. Он опубликовал снимок этих озер в своем аккаунте в Инстаграм и подписал его: "Всем вам".

Искусственный водоем с ухоженной территорией посреди пустыни расположился на площади в 55000 кв.м. Согласно туристическому справочнику Oasis Palm Dubai, он окружен 16 тысячами деревьев и кустов, которые высажены таким образом, что с высоты птичьего полета их посадки образуют слово Love (любовь).

Озеро было искусственно создано в 2018 году и с тех пор стало популярной туристической достопримечательностью. Интересно, что посмотреть на это озеро может любой желающий с помощью Google Maps, который отлично показывает очертания озера сверху.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

Tags

Дубаи ОАЭ Реки и озера Pasaule Dabas objekti Apvienotie Arābu Emirāti Dubaija
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