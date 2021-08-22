ФОТО. Цветные дорожки над водой: Как в Мьянме ткани сушат
Foto: Vida Press

Виртуальные путешествия в последние годы приобрели гораздо большее значение из-за эпидемии и множества закрытых границ. На этот раз Тургид предлагает вам посмотреть на то, как в одной из плавучих деревень Мьянмы сушат свежеокрашенные ткани.

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Фотограф-любитель Сара Воутерс сделала эти замечательные снимки на озере Инле в Мьянме, сообщает Vida Press. На фотографиях изображены рабочие, стоящие в лодках, развешивающие цветные полотна хлопчатобумажной ткани для сушки. Интересно, что ткани развешены над спокойными водами плавучей деревни. Ткани сохнут таким образом около суток, а затем продаются на ближайших рынках в виде штор, одежды и скатертей.

По словам Сары Воутерс, озеро Инле славится своими плавучими деревнями и уникальным образом жизни. Жизнь подобных деревень полностью сосредоточена вокруг воды – помимо рыбной ловли, важной частью местной экономики являются традиционные ремесла, такие как ткачество из хлопка и стеблей лотоса. Белый хлопок окрашивают и подвешивают над водой, чтобы высушить на солнце. Обычно этот процесс занимает около суток.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid
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