ФОТО. Деревня-призрак поднялась из воды спустя 30 лет

Деревня Асередо в Испании, затопленная около 30 лет назад, поднялась на поверхность из-за резкого снижения уровня воды в местном водохранилище, сообщает "Моя Планета". Жутковатое место стало популярным у туристов.

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Расположенная почти на границе с Португалией деревня была затоплена в 1992 году из-за местной электростанции, закрывшей шлюзы на реке Лима. Жителям Асередо пришлось покинуть свои дома. Теперь затопленные здания деревни можно увидеть лишь тогда, когда снижается уровень воды в водохранилище Линдозо.

В последнее время воду спустили настолько сильно, что туристы могут посещать деревню и даже ходить по улицам Асередо. Стены многих зданий со временем обвалились, но некоторые конструкции на удивление остались нетронутыми. Часть домов смыло полностью. Туристы также обнаружили границы сельскохозяйственных угодий, старые дороги и тропы, которые проходят через Асередо. В сохранившихся домах даже можно найти некоторые предметы — например, мебель, посуду, стеклянные бутылки.