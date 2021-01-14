ФОТО. Десять сокровищ мира, которые мы можем потерять

Наша планета изобилует уникальными природными объектами. Но многие в будущем могут исчезнуть по вине самого человека.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Тропические леса Амазонки



Дождевые леса Амазонки — самый крупный в мире тропический лес. Они вырабатывает около 20% кислорода. Это "легкие планеты" и огромная природная аптека: здесь самое большое на Земле разнообразие растений. Выжигая и вырубая леса, фермеры освобождают земли под сельское хозяйство — и нарушают экосистему. Количество осадков здесь уже на четверть ниже. Большая часть лесов может превратиться в саванну.





