ФОТО. Для любителей "острых" ощущений: Тропа босоногих неподалеку от Биржая

Вы любите бывать на свежем воздухе? Гулять по лесу? Бродить босиком по траве? Тогда у вас есть отличная возможность соединить все это вместе: прогуляться по босоногой тропе – специально созданном маршруте для прогулок босиком по разнообразным поверхностям, начиная от обычного песка и заканчивая сеном, галькой и сосновыми шишками.

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На самом деле таких троп не очень много. Точнее, хороших и качественных босоногих троп. Тропы с разными поверхностями для прохождения встречаются в парках достаточно регулярно, но у них есть два существенных недостатка: они очень короткие (10-15 метров) и за ними совершенно не ухаживают. А посему поверхности, призванные быть разнообразными, довольно быстро становятся одной большой свалкой из камней, опилок, песка и шишек.

Хороших же босоногих троп в Латвии всего 2,5 – так, по крайней мере, утверждает портал eveseliba.lv. Одна из них находится в Валмиере и еще одна под Тукумсом. Нам же повезло оказаться на похожей тропе Eko Basų Kojų Parke в Литве, неподалеку от Биржая, примерно в 100 километрах от Риги.

Начинается все довольно невинно – вам нужно будет оставить обувь на полочке и, обрызгавшись от комаров чем-нибудь достаточно ядерным, углубиться в лес. Для разминки вас ждет песок, гладкие камешки, доски и кора деревьев.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Ну а потом все становится гораздо интереснее – к уже упомянутым выше покрытиям присоединяются шишки, мелкие и ужасно неприятные камешки, бревна, сено, еще камешки (другой формы, но столь же неприятные), ручей с водой, лестницы, опилки, валуны… В длину тропа достигает 1,3 километра, но, к счастью, она условно "разделена" на 8 частей и, если вам стало тяжело или неприятно идти, вы всегда можете закончить раньше.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Как рассказал нам хозяин тропы, для того, чтобы она приобрела свой нынешний вид, им потребовалось семь лет. И все равно некоторые покрытия приходится менять каждый год – быстро изнашиваются. Но зато эффект после прогулки впечатляет! Ведь чем разнообразнее ощущения для стоп, тем заметнее результат: вы чувствуете приятное покалывание в ногах, и они становятся теплыми. Да и в целом ощущается прилив бодрости и сил.

После прогулки ноги можно помыть под водой тут же, у начала тропы. Открыта тропа обычно с мая по сентябрь и билет на нее стоит 5 евро с человека.

Кстати, неподалеку от тропы находятся карстовые озера Киркилай и смотровая вышка, о которых мы совсем недавно писали.