ФОТО. Для любителей "острых" ощущений: Тропа босоногих неподалеку от Биржая

Вы любите бывать на свежем воздухе? Гулять по лесу? Бродить босиком по траве? Тогда у вас есть отличная возможность соединить все это вместе: прогуляться по босоногой тропе – специально созданном маршруте для прогулок босиком по разнообразным поверхностям, начиная от обычного песка и заканчивая сеном, галькой и сосновыми шишками.
На самом деле таких троп не очень много. Точнее, хороших и качественных босоногих троп. Тропы с разными поверхностями для прохождения встречаются в парках достаточно регулярно, но у них есть два существенных недостатка: они очень короткие (10-15 метров) и за ними совершенно не ухаживают. А посему поверхности, призванные быть разнообразными, довольно быстро становятся одной большой свалкой из камней, опилок, песка и шишек.
Хороших же босоногих троп в Латвии всего 2,5 – так, по крайней мере, утверждает портал eveseliba.lv. Одна из них находится в Валмиере и еще одна под Тукумсом. Нам же повезло оказаться на похожей тропе Eko Basų Kojų Parke в Литве, неподалеку от Биржая, примерно в 100 километрах от Риги.
Начинается все довольно невинно – вам нужно будет оставить обувь на полочке и, обрызгавшись от комаров чем-нибудь достаточно ядерным, углубиться в лес. Для разминки вас ждет песок, гладкие камешки, доски и кора деревьев.
Ну а потом все становится гораздо интереснее – к уже упомянутым выше покрытиям присоединяются шишки, мелкие и ужасно неприятные камешки, бревна, сено, еще камешки (другой формы, но столь же неприятные), ручей с водой, лестницы, опилки, валуны… В длину тропа достигает 1,3 километра, но, к счастью, она условно "разделена" на 8 частей и, если вам стало тяжело или неприятно идти, вы всегда можете закончить раньше.
Как рассказал нам хозяин тропы, для того, чтобы она приобрела свой нынешний вид, им потребовалось семь лет. И все равно некоторые покрытия приходится менять каждый год – быстро изнашиваются. Но зато эффект после прогулки впечатляет! Ведь чем разнообразнее ощущения для стоп, тем заметнее результат: вы чувствуете приятное покалывание в ногах, и они становятся теплыми. Да и в целом ощущается прилив бодрости и сил.
После прогулки ноги можно помыть под водой тут же, у начала тропы. Открыта тропа обычно с мая по сентябрь и билет на нее стоит 5 евро с человека.
Кстати, неподалеку от тропы находятся карстовые озера Киркилай и смотровая вышка, о которых мы совсем недавно писали.