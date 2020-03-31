ФОТО до и после: Как шумные улицы Берлина превратились в пустыню

Столица Германии – Берлин – каждый год принимает порядка 13,5 миллионов туристов. Однако коронавирус превратил этот наполненный людьми город в настоящую пустыню.

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Фотографии знаковых мест города "до" и "во время" пандемии коронавируса отличаются разительно. Там, где раньше толпились люди, теперь встречаются редкие быстропробегающие мимо прохожие. Бранденбургские ворота и Берлинская стена также отличаются необычайной тишиной. Особенно интересен тот факт, что разница в фотографиях "до" и "во время" в некоторых случаях составляет всего несколько дней.

Напомним, что, согласно данным, Германия является одной из наиболее затронутых Covid-19 стран в Европе. В ней заболели более 67 тысяч человек.