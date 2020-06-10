ФОТО. Дыра в Преисподнюю: Хельмеские пещеры всего в 20 километрах от границы с Латвией
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Наверное, каждый житель Латвии хотя бы раз в своей жизни был в пещере Гутманя. В Эстонии, у наших северных соседей, есть не менее впечатляющее место – Хельмеские пещеры. И находятся они, кстати, не так далеко от границы с Латвией: всего в 30 километрах от Валки.

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Хельмеские пещеры – самые впечатляющие старые гроты в Эстонии, их можно увидеть в парке имения Хельме. Рыцарский замок Хельме когда-то имел важное стратегическое значение, поскольку располагался на холме вблизи дорог, ведущих из Цесиса в эстонский Вильянди и Пярну в Валгу.

Замок был построен в первой половине XIV века и чудесным образом пережил Ливонскую войну, ставшую концом Ливонского ордена и шведско-польские войны 1600-1620 годов, опустошившие большинство районов южной Эстонии.

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Во времена правления Стефана Батория крепость принадлежала братьям Станиславу и Петру Нонхарду. А в 1624 году король Швеции Густав II Адольф подарил крепость с окружающими имениями графу Якобу де ла Гарди, исполняющему обязанности генерал-губернатора Ливонии. Замок был разрушен в 1658 году во время русско-шведской войны: у шведов не было сил защищать замок, они взорвали крепость и отступили.

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Хельмеские же пещеры, которые старожилы называют не иначе как Преисподней, расположены к северу от замка и, как считается, частенько использовались древними эстами в качестве убежища во время тяжелых времен.

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Пещеры появились благодаря родникам, но были расширены людьми. Когда-то сеть пещер состояла из семи соединенных проходами гротов, самым крупным из которых была Моисеева церковь. Сейчас, к сожалению, попасть можно лишь в самые первые из них. Зато осенью в них собираются на зимовку разнообразные мотыльки, насекомые и даже летающие мыши.

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Кстати, всего в 30 минутах езды на машине от Хельме расположен замок Сангасте, который, как считается, был построен по образу и подобию Виндзорского дворца в Англии. Подробнее он нем Тургид писал здесь: Эстонский замок Сангасте: невероятная история "ржаного" графа.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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