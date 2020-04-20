ФОТО. Эфиопы и их кольца для губ

К сожалению, мы все еще не можем выехать за пределы Латвии – закрытые границы и опасность заражения коронавирусом не позволяют нам отправиться в путешествие. Остается путешествовать исключительно виртуальным образом – и вот очередная такая поездка. На сей раз в Эфиопию.

Народ сурма — это этническая группа, представители которой живут в южной Эфиопии и Южном Судане. Всего их насчитывается около 20 тысяч человек, и занимаются они, в основном, скотоводством и... туризмом. Считается, что они прибыли в Эфиопию около 200 лет назад из долины Нила.

В западном мире женщины сурма известны, прежде всего, своими огромными губными тарелками. В подростковом возрасте девочкам проказывает губу мать или другая взрослая женщина в семье. Губы можно тянуть практически бесконечно, так как они очень сильно отличаются от тканей других частей тела, способных к такому растяжению. Диаметр отверстий в губах, и, соответственно, размер губ может достигать 400 мм и более. При этом чувствительность губы сохраняется по всей ее поверхности даже при огромных размерах.