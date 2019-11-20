ФОТО: Эстонцы открыли на райском острове Бали свою роскошную гостиницу

Индонезийский остров Бали произвел такое сильное впечатление на эстонцев Элику Лаанес, Маарью Рессар и Вильяра Райдметса, что они решили заняться гостиничным бизнесом и открыть на райском острове роскошную виллу для туристов, пишет Naistekas.

"В свое время мы все много лет проработали в туризме, поэтому нет ничего необычного, что мы решили объединить усилия и заняться тем, что мы хорошо знаем и умеем", — рассказал Вильяр Райдметс. "На Бали есть абсолютно все, что мы так любим: серфинг, теплый климат, восхитительные блюда местной кухни и особый стиль островной жизни. Поэтому для "рождения" нашего дома отдыха "Barefoot Bali" здесь были все предпосылки, — добавил он.

Идея основать гостиницу именно на Бали не возникла просто так. Элика Лаанес, Маарья Рессар и Вильяр Райдметса всегда проявляли интерес к этому райскому месту. "Местные жители очень дружелюбные и всегда готовы прийти на помощь. Они умеют радоваться мелочам и наслаждаться каждым мгновением жизни", — подтверждает Элика. "Мы обосновались в районе Чангу, который считается одним из самых популярных на Бали. Здесь, как нигде, наверное, ощущается сильное влияние западной культуры. А если поехать куда-то на север, то можно увидеть нетронутые уголки природы, живописные рисовые поля и оказаться в аутентичных местах", — сказала она.

Главная идея открытия гостиницы заключается в том, чтобы предложить гостям европейский уровень комфорта, который сделает отдых приятным и незабываемым.

На вопрос, вернутся ли они когда-нибудь в Эстонию, Маарья отвечает, что еще точно не знает. "Мы с Эликой дружим много лет. Мы очень давно вместе путешествуем по миру, изучаем разные культуры, знакомимся с традициями и обычаями. И пока нам нравится на Бали. Какое-то время мы точно будем здесь", — признается она. "Периодически мы встречаемся здесь с соотечественниками. Но это всё туристы, приезжающие на отдых на Бали. А местной эстонской общины здесь нет. Однако приятно замечать, что путешественников из Эстонии становится здесь все больше и больше. Это очень здорово!" — добавляет она.

Смотрите, какую гостиницу открыли эстонцы на Бали: