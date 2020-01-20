ФОТО. Эстонский стыд: Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Foto: Коллаж Instagram

Среди посткоммунистических стран Эстония — одна из самых экономически благополучных: здесь и при СССР были лучшие, чем в других республиках, условия для жизни и работы, а в постсоветский период страна не растерялась, быстро перекроив экономику в соответствии со стандартами Западной Европы.

Но как и в прочих странах бывшего Союза, в 90-х и начале нулевых в Эстонии наблюдался глубокий спад промышленного производства. Из-за этого некоторые поселения, существовавшие за счет градообразующих предприятий (так называемые моногорода), пришли в упадок. Одно из таких мест, расположенное прямо на границе с Россией, превратилось в настоящий поселок-призрак. "Лента.ру" исследовала его с помощью пользователей Instagram.

Поселок Вийвиконна построили в середине 1930-х рядом с шахтой по добыче сланца. К 1960-му здесь жили почти две тысячи человек и работало несколько промышленных предприятий.

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A post shared by rasmus (@__r_a_s_m_u_s__) on May 12, 2018 at 2:24am PDT


К концу 1960-х численность населения Вийвиконна превысила 2,2 тысячи человек, а через 40 лет упала до 300. К концу нулевых в поселке оставалось около 200 жителей, а в настоящее время их единицы. Некоторые приезжают сюда в летнее время — держат огороды. Но и таких мало.

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A post shared by Aleksei Nemov (@newkamikaze_com) on Aug 21, 2019 at 11:33pm PDT


Многоквартирные здания в Вийвиконне — сплошь руины. Когда развалилась промышленность, трудоспособным людям пришлось уехать, оставив жилье на растерзание вандалам и сталкерам. Их здесь много — поселок очень популярен среди любителей "заброшки" (заброшенных мест).

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A post shared by Topi YT (@topi.yt) on Sep 1, 2019 at 1:01pm PDT


Они же, очевидно, украшают бывший промышленный центр вот такими апокалиптическими композициями — похоже на кадр из фильма ужасов.

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A post shared by fitness photo Tallinn (@chkalov.pro) on Jun 17, 2016 at 5:35am PDT


Стены полуразрушенных домов облюбовали уличные художники. В строгих эстонских муниципалитетах за рисунки на зданиях могут и оштрафовать, а вийвиконнские развалины как будто никому не принадлежат и потому могут использоваться как угодно — хуже не будет.

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A post shared by Peter Maw (@peter.maw) on May 9, 2019 at 11:13pm PDT


Поселок расположен всего в получасе езды от города Нарвы и границы с Россией, в уезде Ида-Вирумаа, где издавна проживало преимущественно русскоязычное население. Это территория Принаровья — области, включающей в себя левое и правое побережье реки Нарвы. В годы распада СССР были попытки провозгласить Принаровье Нарвской республикой, но в итоге это место осталось разделенным между Эстонией и Россией.

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A post shared by Topi YT (@topi.yt) on Aug 31, 2019 at 6:17am PDT


Еще немного творчества сталкеров.

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A post shared by Mirjam Matiisen (@mirkutsk) on Jun 28, 2018 at 12:53am PDT


Жители Вийвиконна занимались, в том числе, промышленной добычей сланцев. Первое частное сланцевое предприятие образовалось здесь в 1930-х и называлось "Ээстимаа Ыликонсортсиум" (Eestimaa Õlikonsortsium). В войну сланцевая промышленность Эстонии была практически уничтожена, но ее быстро восстановили. Шахту в Вийвиконна вновь запустили уже в 1947-м.

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A post shared by Mandy (@mandy.starlight) on Oct 11, 2018 at 5:56am PDT


Через поселок проходит действующая железная дорога. Тем временем застроенную территорию постепенно отвоевывает лес.

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A post shared by Rail Guru (@rail_guru) on Jul 11, 2019 at 3:53am PDT


Красная пятиконечная звезда — один из немногих оставшихся в поселке советских символов. Хотя такая звезда использовалась и в Царской России, и когда-то даже была опознавательным знаком военной авиации США. Но в данном случае это, скорее всего, символика СССР.

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A post shared by Cau Âû (@caubrovko) on Nov 6, 2018 at 1:19am PST


Осенью 2018-го Вийвиконна посетил Крис Фейхтнер — известный блогер-фотограф из Австрии. В описании путешествия он отметил, что поселение нельзя назвать полноценным поселком-призраком: в нем живут от 50 до 90 человек, преимущественно пожилые. Руины соседствуют со старыми, но ухоженными частными домами.

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A post shared by Triin Samon (@s.triin) on Dec 16, 2018 at 1:54am PST


"Не могу себе представить, каково это — жить в городе, разрушенном на 90 процентов. И если вы собираетесь поехать в Вийвиконну, относитесь с уважением к людям, которые там остаются по своей воле или вынужденно. Если дом выглядит ухоженным, держитесь от него подальше. Скорее всего, там кто-то живет", — посоветовал блогер.

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A post shared by Mandy (@mandy.starlight) on Oct 11, 2018 at 8:37am PDT


Остатки благоустройства. Кстати, неподалеку от Вийвиконны есть еще один заброшенный поселок — Сиргала. Он тоже пал жертвой промышленного спада.

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A post shared by Kristiina Liiv (@kristiina_liiv) on Sep 26, 2018 at 6:57am PDT


Сложно поверить, что всего за пару десятков лет квартира в жилом доме может превратиться вот в такую развалину. Все ценные вещи, очевидно, хозяева забрали с собой, а остальное растаскали на сувениры любители экстремального туризма.

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A post shared by Mandy (@mandy.starlight) on Oct 11, 2018 at 6:02am PDT


Время не пощадило и детскую площадку. Детям в Вийвиконна не место, здесь и правда остались только старики — им некуда и незачем ехать.

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A post shared by Stefan Catalin Alexandru (@the_semaka) on Nov 4, 2019 at 8:00am PST


Груды хлама как символ безвозвратно утерянной эпохи. Хотя внимательные заметят, что не весь мусор из прошлого. Автокресло явно "свежее", а кукла — из дорогих, производства ГДР.

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A post shared by Kristiina Liiv (@kristiina_liiv) on Sep 25, 2018 at 6:38am PDT


В онлайн-базах нет объявлений о продаже недвижимости в Вийвиконна, поэтому стоимость местного квадратного метра оценить сложно. Скорее всего, муниципалитет (формально поселок входит в состав города Нарва-Йыэсуу) был бы рад раздать руины бесплатно, но желающих принять этот "подарок" не находится.

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A post shared by Kristiina Liiv (@kristiina_liiv) on Sep 8, 2018 at 2:22pm PDT


Школе в прошлом году исполнилось 65 лет. Конечно, она давно не работает — учить некого.

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A post shared by KairiKatmannPhotogallery (@kairikatmannphotogallery) on Aug 28, 2018 at 9:53pm PDT


Странный указатель. Вийвиконна не имеет ничего общего с уютной деревней из мультфильма — разве что заброшенные дома. "Дом свободный, живите кто хотите", — так и здесь.

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A post shared by 🌺Lilia🌺 (@liliht_iv) on Aug 19, 2018 at 9:35am PDT


Вийвиконна прежде входила в состав города Кохтла-Ярве. Его власти как раз активно стараются избавиться от лишней недвижимости — осенью 2019 года они выставили на аукцион жилье по стартовой цене от 50 евро (около 3,5 тысячи рублей). До этого аналогичные торги проводились летом того же года. По словам городских чиновников, некоторые квартиры не удается продать по бросовой цене даже через шесть-семь аукционов.

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A post shared by Signe Zirk (@signezirk) on Feb 10, 2018 at 3:29am PST


Надписи в поселке — на русском языке. "Злые собаки", скорее всего, давно уехали вместе с хозяевами, забор зарос. Интересно смотреть, как природа забирает обратно то, что когда-то было отобрано человеком.

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A post shared by Nikita Naumov (@n_and_n_13) on Jun 8, 2017 at 11:43pm PDT


Веселый стрит-арт и колорит поселения-призрака могли бы привлечь в Вийвиконну туристов, но добраться сюда нелегко — от Таллина — около трех часов езды, прямого автобуса нет. Да и местные жители не стремятся хоть чем-то завлечь туристов. Очевидно, что поселок доживает последние дни — если власти Нарва-Йыэсуу не предпримут срочных действий для его спасения, через десяток лет Вийвиконна сровняется с землей.

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A post shared by Mirjam Matiisen (@mirkutsk) on Feb 12, 2017 at 1:41am PST

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Эстония

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